人行預告加強銀行風險監測 A股仍弱

中國國有大型銀行啟動年內第三輪存款利率下調，引發政策利率調降憧憬，更將30年期中國國債孳息率推至2005年來低位，但今輪降息成效能否有助內銀維持淨息差，只怕人民銀行亦不敢掉以輕心。昨日人行發布的《金融穩定報告》已預告，下一步持續加強銀行風險監測預警工作，進一步優化預警指標體系，及推動境外資金投資A股等，有意為滬深股市兩大指數連跌5周的創傷止血。

30年期債息曾創18載低 內銀降定存息率，可望保持利潤合理增長，惟摩根士丹利不認為有更多貸款利率下調空間；為減少非理性競爭，估計不久後監管機構及行業自律組織對小型銀行採取相同存款利率下調的決定，並相信未來政策需要更多舉措來增強內銀淨息差。

當下內銀融資成本更低，他們購買債券的動力也會更大，同時投資者或考慮棄守低息定存，轉投固定收益類等長債產品，造成30年期中國國債孳息率不斷下行，周四已跌至2.841厘的18年低位。

滬深300跌浪11年最長 然而，A股未見受惠，昨午明顯受壓。滬綜指全日收跌0.13%，報2,914點，深成指更跌0.39%，全周分別再挫0.94%及1.75%，連跌5周，累插4.57%及7.59%，滬深300指數的跌勢更延至第6周，創下2012年1月初之後最長跌浪，反映資金對股市前景仍欠樂觀，滬深股通又再錄得淨賣出近25.11億元人民幣。周五由官方開出的人民幣中間價報7.0953兌每美元，按日回升59點子，在岸價下午4時30分收報7.1393，單日升57點子。

除了人行要求優化內銀風險預警工作，關注地方政府債務等重點領域風險狀況外，一連兩日在北京召開的全國財政工作會議，亦要求嚴格執行財政管理改革，要嚴格落實既定化解債務風險的舉措，加大存量隱性債務化解力度，堅決防止新增隱性債務，健全化債長效機制，有效防範化解地方債務風險。