華監管重拳打散遊戲股

須設置玩家充值限額 為遏制網絡遊戲過度消費，國家新聞出版署發布《網絡遊戲管理辦法》草案徵求意見稿，內容包括遊戲開發商不得設置每日登錄及充值相關的誘導獎勵，亦不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易。遊戲工委內部人士表示，既然是徵求意見稿，目前階段各界均可暢所欲言，以使其切實可行，更為完善。

然而，遊戲開發商遭無差別洗倉，其中騰訊收跌12.34%，為2008年10月後最大單日跌幅，即慘比金融海融，收報274元，創52周低，市值蒸發3,670億元，成交居首達405.72億元，「北水」沽貨多於撈底，淨賣出高達26.77億元；成交第二大的網易收市報122元，破紀錄插24.59%，為表現最差藍籌，一天工夫就把今年餘下的升幅抹殺殆盡，市值縮約1,375億元。兩企拖低恒生指數211點，佔大市逾七成跌幅。

業界反應不一，深圳上市的姚記科技向內媒表示，一旦所有遊戲須設置充值限額等建議措施落實，對行業影響很大。

騰訊派定心丸 增回購 其後騰訊遊戲副總裁張巍「派定心丸」，指前年未成年人保障新規發布以來，該企一直嚴格執行，目前未成年用戶遊戲時長及消費數據都處於歷史最低。新的意見稿對遊戲商業模式和營運節奏等關鍵要素無本質改變，更有利於行業有序且健康發展，強調騰訊遊戲將繼續堅持技術創新、文化引領的精品戰略，在主管部門的支持下，踐行中國遊戲產業的高質量發展。

惟眼見形勢危急，該企把單日回購金額加碼1.49倍至10.01億元，股數則加碼1.78倍至359萬股，沒有懸念是最重手的一日。

恒指倒插 下周難樂觀 事實上，消息一出台，投資者已用錢表明態度，恒指即由升轉跌，最多挫349點，收市仍跌280點，報16,340點，一直低迷的全日成交亦拜騰訊和網易所賜，按日急增1.02倍至1,413.39億元，為9月4日以來最多；港股通轉淨賣出42.77億元。恒指全星期埋單累跌451點或2.69%，上周升勢無以為繼。

A股的遊戲股也血流成河，因此連在A股損手照樣做「大好友」的官媒前主編胡錫進也忍不住開口，指文件出台客觀上引致整個行業驚慌，「股市剛有的一點回暖又被澆了冷水」，其造成的利弊關係，以及是否應該採取措施緩釋衝擊，直言「值得出文件部門進一步評估」。不過，他仍稱當局是出於善意，期望解決一些實際問題。

銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，限制「課金」將削弱遊戲發行商的收入能力，惟市場難以推算收入減少的規模，直言遊戲股「好難搞」，而騰訊仍受南非大股東Naspers潛在沽貨影響，短期下望220元，同時憂慮內地監管緊張氣氛或會波及遊戲以外的板塊，例如直播，認為港股下周假期復市後表現亦難言樂觀。騰訊及網易的美國預託證券（ADR）周五早段折合港元後未有進一步下瀉。

港股昨日受壓，全星期累跌451點。（中新社圖片） 中資遊戲股昨普遍受壓 騰訊瀉12% 網易冧24%