蕭條冬夜愁雲霧 金融中心覓出路

身處冬季，天氣顯著轉寒，但再寒也不及香港股民的心寒。港股表現長年跑輸海外市場，交投淡靜、資本外流、新股集資額勁縮、證券業在苦撐，近期更慘被內地網民揶揄為「國際金融中心遺址」，淪落至此實在可悲。更令人失望的是，港府始終未肯面對現實，只顧「打嘴炮」方式回應市場批評，實事少做，自然也難交出成績去力挽狂瀾，只有日日望天打卦。

要意識到香港作為國際金融中心如何墮落，只要打開香港交易所網站便會發現，當前10大市值港股中，原來排在首位的是赫赫有名的美國科技巨頭——微軟（Microsoft），其港股掛牌代號是「4338」。事緣2000年科網熱潮，香港與納斯達克交易所合作推試驗計劃，引入微軟與另外6家大型科技企業在香港掛牌，並稱「納指七雄」，其後除了前代號「4331」的戴爾因在美國一度私有化而除牌，其餘6隻股票如今理論上仍能在港股交易，但這些企業並沒有上市地位，沒有發行新股或轉移舊股到香港，亦沒因應交投表現優化機制或引入莊家制，結果在缺乏支援配套、宣傳和改善措施下，有等於無，如今基本日日零成交，就算落單也買不到。

近年港府不斷宣傳要引入中東企業來港上市，幾大美股的試驗計劃都弄得如此爛局，還要繼續花資源披露相關股份資訊，對市場參與各方都不見益處，難道引入那些連公司名字都未曾聽過的中東企業，就有能力讓這個金融中心起死回生？

納指七雄是失敗的個案，前稱「創業板」的GEM同樣是一大敗筆，成立以來23年過去，當局面對港股流動性死寂的嚴厲批評下，拖至本月才推出GEM改革措施，但成效仍有待觀察。反正歷屆港府財金官員，踢一踢，郁一郁的不思進取思維不改，香港金融中心式微，豈非無因？

事實上，近年美股屢創新高，有不少香港投資者也選擇轉炒美股；這麼多國際企業進入中國市場，港交所本應加強引入更多國際企業合作，不用勞師動眾去討好伊斯蘭世界「開荒」。若出於中美關係的考量而「放棄」美股，今年6月開幕的港交所紐約辦事處作用為何？香港既以「國際金融中心」自居，就得發揮好「國際」的功能，偏偏長年慣食「便飯」，「躺平」做中國企業已「豬籠入水」，安於依賴單一市場而不作為，如今遇到中國資產極端低迷，港股變成一潭死水，沒有其他更好的投資選擇供投資者參與，證券業「食白果」，不少散戶股民都寧願通宵「捱眼瞓」炒美股，又或者改存款收息，都要為港股止蝕離場。

一個成功的金融中心，能為投資者提供資本增值的機會；能讓企業籌集發展資金，接觸更多投資者，充實資本；能透過高透明度和合理的法規監管，有效保障市場參與者的權利。香港要加把勁全面提升競爭力，得全面思考改革，例如降低港股的交易門檻等，反正就是多做實事，少打嘴炮。港府再不爭氣，香港的國際金融中心地位不保，可以怨誰？