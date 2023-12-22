專家點評：港投資移民盼旺經濟

本港政府近日公布「新資本投資者入境計劃」細節，包括申請資格準則、獲許投資資產、投資管理規定、申請居留權規定，以及外來人士置業印花稅的「先免後徵」安排等。該計劃目標明年中推出及接受申請，申請人須在提出申請前的兩年內，絕對實益擁有不少於3,000萬元淨資產。

其中，須投資2,700萬元在股票及債券等金融資產及非住宅房地產，餘下300萬元要投放於新的「資本投資者入境計劃投資組合」，以支持創科行業及其他重點行業發展。作為發展家族辦公室的8大政策措施之一，相信該計劃能為本港帶來新增資本、發掘多元的投資機會，有利香港股市及債券市場發展。

冀引入資金活化GEM板 目前港股市場總體疲弱，首次公開招股（IPO）市場淡靜且股票流動性問題日益嚴重，恒生指數近日一度失守16,000點，低見15,972點，創13個月新低。外媒數據指，今年全球24個上市證券和商品交易所大致向好，惟香港逆市表現最差。

在此計劃2,700萬元部分的可投投資組合中，有部分資產可用於投資存款證，其對本港經濟貢獻意義較小，建議政府轉而鼓勵相關人士在香港上市公司方面的投入，特別在GEM板（前稱創業板）方面。GEM板已連續3年無新股上市，香港創業板指數本月已跌至20點，較2021年的高位216點大跌逾90%，更較2007年1,823點的歷史高位累跌98.9%。因此，更應增加對GEM板相關的投資鼓勵，以刺激板塊成交量回升，支持小型股生態。

宜縮申請時間加快審批 「新資本投資者入境計劃」與「高才」及「優才」等計劃不同，其主要目的是為香港帶來資金，故建議在審批方面應考慮資本多過申請人其他背景，便利新資本來港。

財經事務及庫務局局長許正宇認為，以投資金額3,000萬元計算，參考上次計劃10年內年均4,000宗的申請規模，預料本次計劃會為香港帶來1,200億元新資本。相信潛在的申請及新資本規模將對本港經濟及人才市場或有不少提振，將有助增強本港資產及財富管理、金融及相關專業服務業的發展，並賦予業界各服務環節更多商機及就業機遇。故此，建議縮短申請時間並提供審批便利、加快審批進度，以促進資金盡快入港並活躍本港經濟發展。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）