凱樂苑未補價賣399萬新低

高樓齡物業未補價第二市場按揭年期延長，新居屋即時失勢。長沙灣凱樂苑近日成交價跌至399萬元，創項目二手樓價新低，成交呎價再失守萬元關口。

香港置業吳志輝表示，上述單位為A座中層21室，實用面積約400方呎，兩房間隔，望內園景，曾以約420萬元放盤約一個月，獲外區客洽購，減價21萬元成交，呎價約9,975元。據了解，單位一手購入，現帳面升值不足五成易手，賺幅已較屋苑早前的轉讓有所收窄。

大埔廣場蝕133萬 已補價自由市場居屋亦錄損手個案。中原黃達雄稱，大埔廣場2座中層A室兩房戶，實用面積約372方呎，開價約428萬元，同區客議價後獲減53萬元，以375萬元購入作新婚居所，呎價約10,081元。原業主則於2020年以508萬元購入，持貨約3年帳面蝕讓約133萬元，單位貶值約26.2%。

港島居屋王劈價獲承接。利嘉閣吳玉蘭指，鰂魚涌康山花園4座高層D室兩房戶，實用面積約484方呎，有裝修，原先於自由市場以790萬元放售，減價172萬元後，以618萬元沽，呎價約12,769元，累積減幅約21.8%。