藍籌屋苑日日賣平貨

美孚9年輸16% 嘉湖三房傳售428萬 樓市步入寒冬，二手藍籌屋苑日日湧現平價貨。天水圍嘉湖山莊套三房單位傳做價進一步跌至428萬元，呎價不足7,000元，返約7年前低位。市區盤荔枝角美孚新邨月內出現至少5宗蝕賣，套三房單位「6球」有交易，近9年帳面仍貶值逾16%。

樓市高峰期間，藍籌屋苑成交呎價至少都逾萬元價位，惟近期連錄「6字頭」交易。市場消息透露，上述嘉湖山莊美湖居7座中高層A室，實用面積約629方呎，成交呎價約6,804元。較同類型單位2021年做價急跌約40%。事實上，賞湖居極低層套三房戶，上月底做價已跌至430萬元。

美孚新邨再現蝕本貨。香港置業指，該盤3期百老匯街72號高層A室，實用面積約652方呎，曾為收租物業，去年3月叫價918萬元放售，累減318萬元至600萬元登記沽出，呎價約9,202元，低估價約5.7%。原業主2015年2月以716.8萬元購入，帳面蝕116.8萬元。

君豪峰455萬沽料破底 各區藍籌盤相繼失守。中原陳賢欣稱，東涌映灣園16座高層F室，實用面積約563方呎，上車客剛以650萬元購入，呎價約11,545元。原業主持貨約6年，帳面只升值10萬元，連使費料需蝕讓。該行袁顯岸指，紅磡黃埔花園4期6座低層E室套三房戶，累減185萬元，以915萬元成交，呎價約11,091元。

此外，市區半新盤迷你單位樓價仍未見底。利嘉閣陳家豪表示，鰂魚涌君豪峰高層A室開放式單位，實用面積約234方呎，減價185萬元，以455萬元成交，呎價約19,444元，約5年帳面貶值約29%。做價料屬項目歷來最低。消息稱，何文田加多利軒中層實用面積約246方呎單位，市傳成交價約390萬元，呎價約15,854元，較約7年前購入價帳面低逾22%。

新界西北新盤壓市，市場消息指，屯門卓爾居3座中層三房戶，減價至732萬元成交，呎價約10,781元，原業主身在外地，持貨約3年帳面蝕166萬元。

賽西湖大廈返11年前 個別傳統豪宅盤樓價亦「時光倒流」。中原林志達稱，北角半山賽西湖大廈1座低層C室，實用面積約1,090方呎，套三房連工人套房設計，最新以1,650萬元成交，呎價約15,138元，做價重返11年前水平，亦較2021年高位回落約38%。

展望明年樓市，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預期，租金有望全年升約10%，繼續跑贏樓價，若撤辣及減息雙重效應下，樓價亦有力升約5%。

二手樓市仍未見起色，料明年續跌。（資料圖片） 近日藍籌屋苑低價成交