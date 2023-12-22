新盤交投暫破萬 勝去年
新地售逾3620伙套272億封王
經濟復甦不似預期，2023年新盤暫錄逾1.04萬宗成交，僅稍勝去年。6間大型發展商年內共售約7,980伙，佔整體約76%。其中新鴻基地產(00016)由「年頭帶到年尾」，沽逾3,620伙及套現逾272億元，奪得今年賣樓及吸金王寶座。
新地今年先後推出3個系列項目，賣出近3,300伙。包括第一季起推出的屯門兆康NOVO LAND第2B期及2A期共沽約1,193伙，次季發售的大埔白石角University Hill第2A期及2B期售約1,037伙，以及剛完成4輪銷售的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST賣出約1,067伙，3盤進佔今年銷售榜頭3位置。
ONE INNOVALE沽454戶
連同元朗Grand YOHO第二期、馬鞍山雲海別墅等餘貨，逆市下銷售量比去年所錄逾2,900伙，多出約24%。
另一方面，恒基地產(00012)今年推出4個全新盤均屬九龍區，當中包括啟德HENLEY PARK、同區天瀧、紅磡BAKER CIRCLE‧ GREENWICH及長沙灣曉柏峰，而旗下銷售量最高為粉嶺ONE INNOVALE系列，沽約454伙。加上其他餘貨盤，帶動總銷售量超過1,630伙。
事實上，同系樓盤昨日不乏承接，啟德THE HENLEY I第2座23樓E室，實用面積696方呎，以1,929.01萬元售出，呎價約27,716元。
長實集團(01113)的新盤銷售量排第3，全憑兩個劈價推售樓盤，包括榮登歷來新盤票王的油塘親海駅，以及屯門青山公路大欖段飛揚第2期，極速賣出約876伙及約490伙，集團總銷售量較去年急增逾兩倍。
ST. GEORGE'S吸21億
至於會德豐地產代表作為鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE，今年共沽逾552伙。該公司與信和置業(00083)合作的西南九龍維港滙亦賣出逾260伙，套逾58億元，包括昨沽出的5座29樓B室連天台戶，實用面積958方呎，三房連套房間隔，成交價3,168萬元，呎價33,069元。
信置的豪宅項目何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，今年沽出約23伙，涉逾21億元，為旗下吸金力最強項目之一。
而華懋集團何文田站瑜一3個期數，今年共售逾438伙，套逾74.8億元，為一手市場銷售金額最高樓盤。
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