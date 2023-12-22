新盤交投暫破萬 勝去年

新地旗下YOHO WEST報捷，日前第4輪銷售即日沽出168伙。

新地今年先後推出3個系列項目，賣出近3,300伙。包括第一季起推出的屯門兆康NOVO LAND第2B期及2A期共沽約1,193伙，次季發售的大埔白石角University Hill第2A期及2B期售約1,037伙，以及剛完成4輪銷售的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST賣出約1,067伙，3盤進佔今年銷售榜頭3位置。

ONE INNOVALE沽454戶 連同元朗Grand YOHO第二期、馬鞍山雲海別墅等餘貨，逆市下銷售量比去年所錄逾2,900伙，多出約24%。

事實上，同系樓盤昨日不乏承接，啟德THE HENLEY I第2座23樓E室，實用面積696方呎，以1,929.01萬元售出，呎價約27,716元。

信置的豪宅項目何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，今年沽出約23伙，涉逾21億元，為旗下吸金力最強項目之一。

而華懋集團何文田站瑜一3個期數，今年共售逾438伙，套逾74.8億元，為一手市場銷售金額最高樓盤。

主要發展商2023年賣樓成績