●香港證監會警示公眾，黃金差價合約自動交易系統「EAsyGOld TrendTM」及「EAsyGOld PlusTM」是非認可投資產品，並未獲證監會認可向香港公眾發售，及涉嫌違反《證券及期貨條例》，且將其列入可疑投資產品警示名單，有關調查仍在進行中，證監會將就任何違法行為採取適當行動。