簡訊一覽
●香港證監會警示公眾，黃金差價合約自動交易系統「EAsyGOld TrendTM」及「EAsyGOld PlusTM」是非認可投資產品，並未獲證監會認可向香港公眾發售，及涉嫌違反《證券及期貨條例》，且將其列入可疑投資產品警示名單，有關調查仍在進行中，證監會將就任何違法行為採取適當行動。
●渣打集團(02888)公布，已獲得監管批准，Diego De Giorgi將加入渣打集團董事會作為集團財務總監，自下月3日起生效。賀方德將於下月2日退任董事會及集團財務總監，並將繼續擔任集團高級顧問，直至明年8月底退休為止。
●外媒報道，南韓金融監督院建議就滙豐控股(00005)及法巴無貨沽空的非法行為，分別判處罰款至少100億韓圜（約6,000萬港元）。若罰款落實，將是南韓首次對國際投資銀行無貨沽空行為的判處罰款，並創相關行為的最高罰款紀錄。
●廣州農商銀行(01551)公布，擬配售不超過5.5億股新H股，佔總股本約4.58%，每股配售價2.37元，較周三收市價2.07元溢價14.49%，集資淨額13.01億元，將用於補充該行核心一級資本。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：