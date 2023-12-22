股壇MasterMind：港股長假前部署策略

美國聯儲局時鴿時鷹，美股終於結束9日升浪，強勢有否改變？另一方面，內地股市昨日止跌回升，帶動港股反覆靠穩，聖誕長假期將至，有哪些股份要部署定過節？2023年正踏入倒數階段，股市年底以至明年2024年會否出現突破性走勢？

《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」昨日邀請到凱基亞洲投資策略部主管溫傑（Kenny）講解聖誕長假期前後，以至2024年港股及美股部署策略。

Kenny預料，美股繼續強勢，升浪或持續至明年首季，但市場對減息憧憬尚早，提醒小心大市回調。至於港股，溫則認為未必有粉飾櫥窗效應，因港股缺乏利好因素，料恒指年末前續於16,000至17,000點上落，亦需留意外圍會否回調，以及A股走勢。

手機設備股未宜吸納 據悉美國蘋果公司（Apple Inc.）爭取2月發售新產品Vision Pro，惟股價不升反跌，拖累在港上市的手機設備股亦受壓。溫則不建議趁低吸納手機設備股，因股價短時間累積一定升幅，但大市較弱，現階段股價或有較大波動，建議待相關股份回吐才部署買貨。

想了解Kenny更詳盡的分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。