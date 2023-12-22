瓊斯掌Bumble AI配對料更上層樓

交友App公司Bumble創始人沃爾夫‧赫德下月起把行政總裁一職交給年長10歲的科技界猛將瓊斯，預期她能讓公司的人工智能（AI）更上一層樓。

消息出爐當日，Bumble股價摔逾4%，事緣有投資者擔心沃爾夫‧赫德放下帥印不利士氣。實情是她會留在Bumble出任執行主席，「這樣可以更加放飛想像，不用被季度業績等日常運作纏身」。

曾效力微軟Salesforce 瓊斯曾效力當代AI重鎮微軟13年，2019年轉戰藍籌科技股Salesforce出任商業雲的產品高級副總裁，2022年獲擢升為旗下雲端即時通訊軟件Slack的行政總裁，把AI工作流程融入Slack。

沃爾夫‧赫德於分析員會議上盛讚對方軟件工程師出身，熟悉科技，跟她互補。瓊斯表示，生成式人工智能於加快人們「找到對的人、對的朋友和對的社群」發揮很大作用，Bumble可以運用AI為用戶提供市場上最安全的配對。以前她介紹Slack GPT時很強調保護那些用來訓練AI的數據。

以前沃爾夫‧赫德說過，AI的用途包括一個讓人學會調情（Flirt）的聊天機器人（Chatbot）、為用戶挑選一張最煞食的頭像，「不用無止境地掃（Swipe，交友App的用法）出一個周五晚上的玩伴……AI可以了解你的個性，找出你最好的地方，凝結成簡潔的個人簡介……我們的AI還大有可為」。

她又稱，瓊斯的加盟可以為公司原有的AI算法如虎添翼，不但改良使用體驗，亦能增強審核功能，為用戶帶來健康的關係。