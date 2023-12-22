韓晶片月內出口增兩成

南韓出口數據素被視為經濟寒暑表，可幸的是，12月份首20日的初步出口貨值按年增長13%，其中晶片按年增長19.2%。國土範圍比廣東省還小的南韓掌握全球記憶體市場半壁江山，記憶體晶片售價觸底回升，對當地經濟意義重大。

半導體於南韓本月出口貨值的份額上升至17.6%，印證南韓科技大國的地位。高盛相信，人工智能（AI）相關的需求有望刺激南韓和台灣的出口表現，並惠及經濟其他環節。

然而，數據仍有一定隱憂。本月首20日，南韓對美國出口按年增長30.2%，對中國卻按年微跌0.4%，對歐盟更按年跌16.8%。三星等韓企近年湧入的越南，同期對越出口按年增長13.8%，因此對華出口亦有一部分是韓企把韓製高端部件輸往中國廠房加工。

三星擬在日設研發中心 另一方面，被嘲為「三星共和國」的南韓自總統尹錫悅上台後修補對日關係，三星電子擬於未來5年投資約400億日圓（約21.8億港元）在橫濱開設先進封裝技術的研發中心，日本政府提供最多200億日圓的補貼。這單「交易」也將兩個科研強國更好地團結在美國供應鏈的周圍。