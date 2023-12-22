日調高經濟預測 通脹率望超２％

日本內閣府上調本財年日本的經濟增長預測，原因在於外部需求或足以抵銷疲弱的國內消費，而明年通脹亦有機會超越央行的2%目標。消息刺激日圓匯價昨日上升約0.22%，每美元兌143.31日圓，兌港元在5.4算。

根據內閣府的報告，當局預計2023至2024財政年度的實質經濟增長率為1.6%，較半年前的預測高0.3個百分點，外部需求對整體增長貢獻1.4個百分點，主要是受惠入境旅遊和汽車產量復甦。由於未來外部需求帶來的貢獻逐漸減弱，故預計從4月開始的下一財年，經濟增速將放緩至1.3%，但仍較之前預測稍高0.1個百分點。內閣府官員表示，當前日本薪資有上漲趨勢，加上所得稅削減計劃幫助下，預期內需將在下一財年反彈。

通脹方面，考慮到能源補貼對通脹率拉低0.6個百分點，預計本財年整體消費者物價上漲3%，但隨着能源補貼的影響逐漸消退，下一財年整體通脹率將放緩至2.5%。

日股債一周吸資1396億 日本金融界外來需求強勁。根據當地財務省數據，在截至本月20日的一周，外資淨買入2,738億日圓（約149.4億港元）日股，為連續兩周淨流出後再錄淨流入。同期外資淨買入2.28萬億日圓（約1,247億港元）的日本債券，即股債共吸資逾2.55萬億日圓（約1,396億港元）。

企業方面，全球最大車廠日本豐田汽車，其子公司大發工業的汽車測試結果造假醜聞擴大，大發日前承認，64個車型和3款引擎涉及測試結果造假，決定暫時停止所有車型發貨，包括近20款以豐田品牌銷售的車型。國土交通省人員昨進入大阪市的大發總部調查，擬作出行政處罰。豐田股價昨挫4.03%；大發工業股價挫1.58%。