美光料收入年彈四成

上財季經調整毛利率轉正 股價曾漲9% 聖誕前夕，記憶體大廠美光科技（Micron）為電腦及智能手機前景「報佳音」。該企上財季業績強勁反彈，同時出爐的截至本財季指引亦優於預期—收入將按年反彈逾四成，一併終結負毛利率「賣一件蝕一件」的窘境。走出谷底的信號刺激股價周四早段反彈最多9.31%。

業績公告顯示，截至11月底止首財季，收入按年增長15.69%至47.26億美元，列帳基準毛利率為負0.73%，按季改善10.11個百分點，扣除股份薪酬等的經調整毛利率更按季負轉正，錄0.78%。

演示材料則顯示，其DRAM記憶體及NAND記憶體的平均售價雙雙反彈，按季分別反彈「低單位數」及「大約20%」。銷量方面，NAND按季回落「10至19%中段」，DRAM卻錄得按季增速提高至「20至29%中段」。

DRAM銷售價量齊升 DRAM用於電腦和伺服器，電腦開着期間我們能在不同頁面或程式自由切換，就是靠它，一般比喻為「辦公桌」。上財季DRAM「價量齊升」，收入按年增長21.13%至34.27億美元，不再按年下滑；運算及網絡部門收入為17.37億美元，按季回升44.75%，按年跌幅縮至0.51%。

NAND斷電仍保存資料，就像「櫃桶」，主要例子是USB手指。其銷量回落但價格大升，造就上財季相關收入仍按季勉強升2.07%至12.3億美元。以記憶卡為主的儲存分部收入6.53億美元，為4個列帳分部唯一仍按季倒退者，但亮點在於流動設備分部收入重拾按年增長，且高達97.4%，進帳12.93億美元。

行政總裁梅赫羅特拉預計，2024年全球電腦銷量會有低至中單位數的增長，扭轉兩年跌勢，並指智能手機有復甦迹象，可望溫和增長。即使兩者的增長稱不上「咆哮」，客戶起碼消化好過剩庫存。儘管閃存（如NAND）和DRAM價格今、明兩年會持續改善，公司不打算大舉擴產，記憶體行業明年供應亦會少過需求。

市場研究機構Canalys指，內地今年第三季個人電腦（PC）出貨量按季回升15%，預料明年次季起隨部分行業增加科技投資而復甦，全年回升4%。

料AI刺激記憶體需求 一眾半導體科企把目光放在人工智能（AI），負責「腦細胞」的美光亦不例外。梅赫羅特拉重申，2024年是記憶體行業的反彈之年，為2025年破紀錄的收入鋪路，數據中心對伺服器AI性能的要求不斷提升，並透露美光的高頻寬記憶體（High-bandwidth Memory，簡稱HBM，數據進出更快）「2024年能產的都經已售罄」，電腦開發AI軟件需要用上它，HBM乃行業一個方興未艾「高收入、高增長」的範疇。

展望明年2月底止本財季，美光預計，收入51億至55億美元，以中間值53億美元計，按年增長43.51%，好過預期；經調整毛利率進一步升上11.5至14.5%，連列帳基準的也會轉正到10.5至13.5%；經調整每股虧損21至35美仙，同樣勝過預期。

美光季度業績概要