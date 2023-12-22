金管IADS先導計劃下月開展

香港金融管理局宣布，「銀行同業帳戶數據共享」（IADS）先導計劃將於明年1月1日開展，讓銀行客戶按其意願，安全而高效地與其他銀行共享其銀行帳戶數據。

28家銀行參與共享數據 金管局金融科技促進辦公室聯同香港銀行公會和銀行業界完成IADS的初步研究，結果顯示銀行同業共享客戶的銀行帳戶數據，有助促進銀行業務數碼化，加強風險管理，並提升客戶體驗。研究亦為IADS先導計劃建立守則和標準，涵蓋零售、公司和中小企客戶，以促進銀行按客戶意願與同業共享數據。

IADS先導計劃共有28家銀行參與，除了3大發鈔行、東亞、星展、花旗、工銀、建行（亞洲）等，亦包括8家虛擬銀行，涵蓋存款帳戶資訊。預計銀行將逐步開發創新服務，如簡化信貸申請流程、帳戶資訊綜覽、以數據為本的定制服務。金管局將監察實施進度和市場發展，並進一步制訂IADS將來可能的實施方式。

金管局副總裁李達志期望IADS先導計劃能讓客戶進一步釋放其銀行帳戶數據的潛力。銀行之間按客戶意願，安全共享帳戶數據，能助銀行和客戶提升效率，降低成本，並帶來創新的數碼服務和解決方案，為香港的數碼經濟增添動力。