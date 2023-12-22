在港設地區總部企業年減75間 紀錄新低

港府提出「總部經濟」之際，政府統計處公布，2023年駐港境外公司9,039間，按年回升61間，但細看，以本港為地區總部的減少75間至1,336間，為2012年有統計以來最少，原因顯而易見是美資、日資和英資，分別減26間、6間和19間，至214間、206間和115間，其中美資創2000年後新低。

至於來港設立地區辦事處的境外公司亦減少86間，餘下2,311間，同創2012年有紀錄以來新低。反觀只管香港業務的「當地辦事處」則按年增加222間，達到5,392間，再創有統計以來新高。所有境外公司在本港聘用約46.8萬人。

港諮詢實施全球最低稅率 政府則表示會繼續擔當內地與世界「超級聯繫人」及「超級增值人」的橋樑角色，更好地「引進來、走出去」，又謂投資推廣署今年首11個月已吸引351間海外和內地企業在港設立或擴展業務，按年增加30%。此外，本港初創企業增加272間，達到4,257間的歷史新高，聘用1.64萬人，按年多一成，涵蓋金融科技、電商、供應鏈管理和物流科技等。

就在此時，港府就全球最低稅率的實施細節收集意見，諮詢期明年3月20日結束。

經合組織（OECD）為應對數碼經濟帶來的侵蝕稅基及轉移利潤風險，制訂了國際稅務改革方案（BEPS 2.0）支柱二下的全球最低稅率，如受涵蓋跨國企業集團在香港的實際稅率不足15%，其他相關稅務管轄區有權就低徵稅的香港有關跨國企業實體徵收補足稅。

市場憂慮此舉會與經營成本一同削弱本港的優勢。政府強調，為保障本港對該等實體的徵稅權，擬2025年起對受涵蓋跨國企業集團落實最低補足稅，使實際稅率達至15%，如是者他們毋須於營運的每一個稅務管轄區繳付補足稅，可減輕合規負擔。