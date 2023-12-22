中資餐飲公司紛來港插旗

單計第四季，赴港上市申請已見失效的內地麻辣燙巨頭「楊國福」已正式登陸中環，被譽為「瑞幸第二」的「COTTI COFFEE庫迪咖啡」來港首家分店更選址上環、在內地擁有逾1,500分店的人氣茶飲店「茉酸奶More Yogurt」就在尖沙咀落地，連早年進軍香港、一度傳出在港停業的飲品連鎖店「喜茶」亦捲土重來，甚至首次現身旺角等。

寧德九陽落戶科學園搞科研 撇除飲食業，中企在港投資科研的身影亦處處可見。除了車用電池龍頭寧德時代落實於香港設立國際總部、擬斥最少12億元於科學園設立創新研發中心之外，網絡安全企業龍頭奇安信、智能駕駛計算方案供應商地平線亦相繼在本月宣布落戶科學園，後者更計劃於2024年在園內設立創新研發中心，並料2028年底前投資約30億元及招聘上百人科研團隊。

內地小家電龍頭九陽股份同樣不輸蝕，將於科學園成立科技創新研發中心，預計在2027年底前投資至少兩億美元（約15.6億港元）及招聘逾300人的科研團隊。