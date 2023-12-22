日本城母企純利派息削半

該企收入和盈利回落，主因去年疫情期間對防疫產品需求殷切，造就了創紀錄收入的高基數。另外，管理層在業績報告內指出，撇除去年港府「保就業」計劃的工資補貼收入影響後，本期股東應佔利潤減少幅度收窄至35%。

專家籲揀知名品牌零售股 以地區劃分，香港業務的收入佔約87%，達11.47億元，按年跌約6.5%，除上述原因外，也由於港人疫後報復式外出旅遊及出境消費習慣，還有本地9月及10月極端天氣帶來的颱風及黑色暴雨，不僅令該企的店舖的設施受損，也影響了業務營運，導致期內店舖營業日的損失。

不過，管理層滿意新加坡的業務表現，按當地貨幣計算，收入按年增10.3%至2,650萬新加坡元（約1.55億港元）。澳門業務收入則跌約10.82%至2,182.1萬元。期內，整體毛利率升0.1個百分點至46.8%。展望明年，管理層指市場仍充滿挑戰和不確定，故以提高營運效率，並以有效嚴謹措施全面控制各項成本開支，包括借助港元強勢降低全球採購成本等。

滙豐：港人儲蓄投資飆3倍 事實上，滙豐銀行的報告亦發現，港人消費俱集中在儲蓄投資及旅遊等。該行的《客戶消費回顧》報告指出，其客戶在截至10月底止12個月的總交易金額按年升18%。以「個人預算」內的交易類別計算，按年升幅最高的3大類別為「儲蓄及投資」，升幅高達3.48倍，「旅遊」亦急漲1.37倍，拋離僅錄41%升幅的消遣娛樂。此外，客戶過去12個月以日圓交易金額中位數亦按年上升1.5倍，反映港人遊日或買日貨熱切。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指，「儲蓄及投資」數字顯著上升，足見客戶在今年更積極進行多元化投資，並繼續維持投資及儲蓄習慣。

此外，過去兩年的1月3日都是該行客戶全年中交易金額最高的日子；另外，平均瀏覽得最多「個人預算」版面的個人客戶的年齡組別均不超過30歲，頭3位的年齡組別排名分別為18至22歲、23至27歲及11至17歲。