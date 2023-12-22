人幣國際支付份額升至4.6％ 重上第4

環球銀行金融電訊協會（SWIFT）統計發現，11月份人民幣於全球支付貨幣的份額為4.61%，按月飆1.01個百分點，按年更升2.24個百分點，為2022年1月後再次超越日圓，重上全球第4。

新加坡銀行首席經濟學家毛希丁及瑞聯銀行（UBP）高級經濟學家Carlos Casanova都把現象指向地緣政治格局的改變。Casanova補充，俄羅斯擁抱人民幣並非故事的全部，亞洲區內對中國貨的需求推高人民幣結算需求。

6內銀減定存息 早前訪問老撾及越南的財經事務及庫務局局長許正宇稱，本港作為全球最大離岸人民幣業務中心，可助兩國探索更多人民幣投資和融資機會，鼓勵兩國政府及企業留意以人民幣發行債券相對其他外幣的利息成本優勢，日後考慮在港發行。

渣打大中華高級經濟師劉健恆等則分析，這是人民幣融資成本下降的意外收穫。

A股先跌後回升 不管如何，提升國際社會對持有人民幣的興趣，具吸引力的人民幣資產不可或缺，A股在這方面的作用仍有待發揮，近月不停走資可見一斑。3大指數周四回穩，滬綜指早段曾失守2,900點，觸及2,882點的今年新低，惟其後回升，收市報2,918點，升0.57%；深成指及深圳創業板指數亦先跌後回穩，收市各升1.08%及1.65%，收報9,257點及1,832點。

人幣佔全球支付貨幣份額