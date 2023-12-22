奧園傳美申破產保護 鋪路境外債重組
碧服遭削目標價19%
據內媒報道，中國奧園表示，是次破產保護申請是遵從重組財務和法律顧問的建議，以獲得美國法院對奧園有關境外重組協議安排程序的認可。美國《破產法》第15章概要是對跨境案件的規範，允許外國債務人在美國向法院提出申請，並由法院裁定承認域外程序，為債務人的資產、債權人的利益提供保護，以達到破產保護的目的。
奧園又稱，公司的現有公開債券受美國法律管轄，確認程序是推進境外債務重組的必要步驟，是程序性的法院程序，不是破產清算程序，並防範訴訟風險。此確認程序不影響公司的自主經營，不涉及集團境內主體的債務。
不過，內房欠債問題已禍延物管等業務。投行中金發表報告指，周一已發盈警的碧桂園服務(06098)核心經營相對穩健，但關聯應收款及商譽等相關減值對財務報表仍有拖累，未來經營環境或仍有一定減值壓力，且上行催化劑有限。該行將碧服目標價下調19%至6.4元，其評級亦降至「中性」。
寶龍訂立重組條款書
同日該企與計劃債務持有人特別小組成員已訂立重組條款書，有關成員分別持有計劃債務及現有票據未償本金約27%及35.6%。雙方同意建議整體解決方案的若干主要條款，盡力於明年2月23日或之前商定重組支持協議的進一步詳細條款。
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