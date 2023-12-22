奧園傳美申破產保護 鋪路境外債重組

碧服遭削目標價19%

據內媒報道，中國奧園表示，是次破產保護申請是遵從重組財務和法律顧問的建議，以獲得美國法院對奧園有關境外重組協議安排程序的認可。美國《破產法》第15章概要是對跨境案件的規範，允許外國債務人在美國向法院提出申請，並由法院裁定承認域外程序，為債務人的資產、債權人的利益提供保護，以達到破產保護的目的。