輪商精選：博阿里再彈 吼21564
阿里巴巴(09988)股價上周五由低位重上70元水平後，近日持續在70元附近上落，昨日發力上升，最高見73.7元的過去3周高位，收市報72.55元，上升2.65%，升幅跑贏大市。
阿里旗下淘寶中國控股計劃早前出售2,500萬股小鵬汽車(09868)的美國預託證券（ADR），完成後持股比例從10.2%降至7.5%，涉資3.91億美元。此外，日前傳出抖音與阿里洽商以70億美元收購餓了麼，但有報道引述抖音內部人士澄清並無計劃。
觀察輪證資金流向，阿里好倉於日前獲資金留意，本周一錄得約120萬元流入，淡倉於近日亦獲資金留意，上周四至本周二共錄得約660萬元流入。
睇淡留意21346
雖見阿里股價由低位重上70元水平附近，但由於早前的跌幅，因此投資者在部署時，目前仍建議先從風險角度出發，可考慮選擇中期、貼價或輕微價外條款的產品部署，以控風險。
投資者如看好，可留意阿里認購證21564，行使價79.93元，明年6月25日到期，實際槓桿5.6倍，為少數中期輕微價外產品。如看淡可留意阿里認沽證21346，行使價71.8元，明年9月12日到期，實際槓桿3.5倍。
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