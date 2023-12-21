名家筆陣：港虛銀業務日趨多元化

虛擬銀行的快速發展，在香港金融市場引起廣泛關注，除了高息定期存款以外，還有其他多元化服務值得大眾了解。目前本港8家虛擬銀行均由科技驅動，降低銀行服務門檻，致力於推動普惠金融。

香港金融管理局自2019年先後向8家虛擬銀行發牌，過往4年，各家虛銀不斷擴張業務範圍，從最基本的提款、存款和轉帳等服務，拓展至貸款、信用卡、保險和「先買後付」等領域，因應用戶需求將銀行服務拓展至不同的日常應用場景。

各虛擬銀行致力於深耕不同的市場細分領域，為本地銀行業帶來良性競爭，例如現時部分虛擬銀行已提供企業銀行服務，配合商業數據通（CDI），以簡化「認識你的客戶（KYC）」，加速開戶流程。同時，大部分虛銀均不設最低存款要求，部分亦為中小企提供貸款產品，可為香港市民帶來嶄新選擇，並提供創新的服務模式。

提供一體化服務體驗 虛銀廣泛應用「開放應用程式介面（Open API）」，為用戶帶來更靈活及便捷的一體化體驗。金融機構可使用開放API將其內部系統及資料開放，讓第三方服務提供者能夠有系統地以程式讀取。實施開放API的推出，讓不同銀行的產品和服務資料能匯合到同一個網站或應用程式上，方便用家比較和進行財務規劃。新的服務提供者也可利用已開放的資料，提供獨特的產品和嶄新的用戶體驗。

此外，虛擬銀行具有強大的替代數據處理能力，可更準確地評估信貸風險，從而加快貸款審批程序，並提供更優惠利率。與此同時，虛銀亦充分利用科技以作各種風險管理，例如通過數據觀察客戶行為，迅速識別可疑用戶、裝置及交易並採取預防措施，以減輕欺詐風險。

虛銀的出現，為香港金融市場注入了新活力，為市民提供一周七天、全日24小時的全天候銀行服務。虛銀不僅在產品和服務方面創新，隨着行業的不斷發展，可以期待更多創新和改進，進一步推動香港的普惠金融發展，使每位市民都能享受到金融科技帶來的便利。

香港銀行公會虛擬銀行公眾教育專責小組