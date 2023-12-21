專家樓評：港美明年息口料先高後低

美國聯儲局12月維持利率不變，繼續按兵不動。香港方面，大型銀行同日宣布最優惠利率（P）維持不變，業主供樓負擔未有進一步增加，樓按市場今年終可喘一口氣。

回顧今年美國及香港加息周期，聯儲局於今年2月、3月、5月以及7月各加息0.25厘，合共一厘，對比去年加息7次合共4.25厘，今年加息幅度相對十分溫和，當中主要原因是美國消費物價指數（CPI）今年顯著回落，6月更曾回落至3%，創逾兩年的新低。另外，今年美國發生多間銀行倒閉事件，使聯儲局「忍手」以應對銀行業將面臨的壓力。

港元拆息創逾16年高 香港方面，本地大部分銀行於今年5月及7月各加P息0.125厘，合共0.25厘，加息幅度比美國細，亦有個別中小型銀行因應資金成本不跟隨大型銀行加息步伐，幅度多達0.375至0.5厘。由於銀行「不對稱加息」下，使現時市場出現5個P，分別為5.875厘、6厘、6.125厘、6.25厘、6.375厘。

雖然今年P息只加0.25厘，幅度溫和，惟銀行同業拆息（HIBOR）則由今年1月份約3.27厘，反覆升至近期5厘半水平，創逾16年的新高，而HIBOR由今年5月初至今一直高於銀行同業拆息按揭（H按）封頂位，資金成本壓力增加下，9月份大部分銀行上調H按封頂息率以及P按息率0.5厘，變相加息，使現時新做按揭客戶的實際供樓息率由年初3.375厘增加至4.125厘，上調封頂息率只會影響新做按揭的客戶，舊有客戶則不受影響。

聯儲上半年仍難減息 以100萬元貸款額計，年期30年，如以今年初新做按揭客戶按息3.375厘計算，每月供款約4,421元，壓力測試要求為9,333元；如以現時新做按揭客戶按息4.125厘計算，每月供款增加425元（9.6%）至4,846元，壓力測試要求增加794元（8.5%）至10,127元。

現時認為美國加息周期暫時已見頂，惟CPI與目標2%仍有一段距離，美國11月非農就業報告緊張、油價高企以及房價指數上揚，加上地緣政治問題令通脹前景仍存在不確定性，相信聯儲局將繼續持謹慎態度，明年上半年聯邦基金利率將維持高水平，而美息繼續高企下，料明年上半年本港拆息仍會維持高水平一段時間。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明