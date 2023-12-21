二手蝕讓：東堤灣畔又見紅 賣548萬7年低

樓價低處未算低，日前才跌穿「6球」的東涌東堤灣畔，做價繼續插水。屋苑昨單日連錄兩宗蝕讓，包括一個兩房戶僅以548萬元售出，創屋苑約7年新低。

中原曹嘉華表示，上述為1座中低層D室，實用面積約521方呎，以約630萬元「平手價」放售，累減約82萬元沽出，呎價約10,518元，較對上一日屋苑才錄得的做價低位，再賣平約20.8萬元。而原業主於2019年12月以約630萬元入市，現帳面虧蝕約13%。該盤6座低層E室亦於同日以約645萬元售出，約5年半貶值約121.2萬元。

首都兩房輸155萬 將軍澳日出康城再錄損手，香港置業劉浩勤稱，區內首都6座右翼低層C室兩房戶，實用面積約517方呎，不足兩周速減約65萬元，僅以約585萬元沽出，為2018年後新低價，呎價約11,315元。原業主2021年4月以約740萬元入市，現帳面損失約155萬元。

市區單幢樓亦接連蝕賣，美聯劉志偉表示，大角咀形品‧星寓極高層H室以約540萬元易手，呎價約16,463元，不足4年貶值約100萬元。金滙地產吳楚嬌表示，黃大仙富祐大廈中層B室，實用面積約253方呎，以約232.2萬元沽出，呎價約9,178元。原業主2014年以約285萬元購入單位，持貨超過9年帳面仍要虧損約52.8萬元。