新盤概況：YOHO WEST累售1058伙
項目於昨日作第4輪銷售，以價單形式發售291伙，A組時段於下午約3時開始，沽出約41伙。而傍晚約6時45分起為B組揀樓時段。發展商稱，截至昨晚9時，項目累沽逾1,020伙，套現約55億元。
新地副董事總經理雷霆指，YOHO WEST整體客源分布以來自元朗及天水圍佔約35%，約35%來自新界其他區份，另外約20%來自九龍，約5%則來自港島，餘下5%來自專才及外籍人士。市場指，合計即日賣出約166伙。由12月2日至昨日，項目累計售出的單位佔該期1,393伙的約76%。發展商早前表示，餘下待推單位將於農曆新年後再決定銷售部署。
事實上，新地今年憑藉屯門NOVO LAND，天水圍YOHO WEST及大埔白石角University Hill，橫掃今年新盤銷售量榜排名三甲，整體市場年內亦僅上述3盤錄得銷售逾千伙的佳績。
會地年內累套160億
其他大型發展商亦開始總結今年銷售成績，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，集團旗下住宅項目今年累沽1,029伙，套現約160億元。其中啟德MONACO MARINE，昨以1,131.6萬元沽出低座C座5樓F室兩房戶，呎價約25,372元。
薈鳴部署下月初上樓書
兩個市區單幢盤醞釀推出市場。宏安地產(01243)的黃大仙薈鳴，昨公布部署下月初上載樓書。該公司執行董事程德韻表示，樓盤引入多項智能設備，包括於公共空間設置二維碼進出系統，提供智能感應自動開門系統及無接觸升降機按鈕。
同時，樂風集團旗下首個住宅項目旺角Elize Park，亦有機會短期內上載樓書及開放示範單位。單位戶型涵蓋一房及兩房間隔，另設有特色戶，實用面積約240至約440方呎。
珺瓏灣1330萬成交
昨日市場亦錄得至少10宗餘貨盤成交。英皇國際(00163)的香港仔澄天以521.2萬元沽出17樓B室一房戶，呎價約18,160元。路勁地產等的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，以654萬元售出2B座20樓D室開放式戶，呎價約22,245元。
此外，華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)的啟德澐璟，以2,398.27萬元售出6座10樓B室三房單位，呎價約30,590元。屯門恆大‧珺瓏灣第1期，透過招標以1,330萬元售出第1A期22樓A室連天台特色戶，呎價16,625元。
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