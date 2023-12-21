新盤概況：YOHO WEST累售1058伙

項目於昨日作第4輪銷售，以價單形式發售291伙，A組時段於下午約3時開始，沽出約41伙。而傍晚約6時45分起為B組揀樓時段。發展商稱，截至昨晚9時，項目累沽逾1,020伙，套現約55億元。

新地副董事總經理雷霆指，YOHO WEST整體客源分布以來自元朗及天水圍佔約35%，約35%來自新界其他區份，另外約20%來自九龍，約5%則來自港島，餘下5%來自專才及外籍人士。市場指，合計即日賣出約166伙。由12月2日至昨日，項目累計售出的單位佔該期1,393伙的約76%。發展商早前表示，餘下待推單位將於農曆新年後再決定銷售部署。

事實上，新地今年憑藉屯門NOVO LAND，天水圍YOHO WEST及大埔白石角University Hill，橫掃今年新盤銷售量榜排名三甲，整體市場年內亦僅上述3盤錄得銷售逾千伙的佳績。

會地年內累套160億 其他大型發展商亦開始總結今年銷售成績，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，集團旗下住宅項目今年累沽1,029伙，套現約160億元。其中啟德MONACO MARINE，昨以1,131.6萬元沽出低座C座5樓F室兩房戶，呎價約25,372元。

同時，樂風集團旗下首個住宅項目旺角Elize Park，亦有機會短期內上載樓書及開放示範單位。單位戶型涵蓋一房及兩房間隔，另設有特色戶，實用面積約240至約440方呎。