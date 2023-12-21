大嶼山地5年平八成

上述地皮面積約20.45萬方呎，位置毗鄰洋房項目WHITESANDS，總樓面約8.18萬方呎，是次成交價貼近市場估值下限。不過，資料顯示，同區對上一幅批出為長沙嶼南道住宅地，2019年2月成交樓面呎價約12,740元，反映最新呎價已勁跌約80.4%。而比較2017年8月錄得約19,667元的高位，亦已大幅回落約87.3%。

若計及全港住宅地，今次樓面呎價更為2016年5月後新低，對上低位為青衣細山路住宅地，當年僅以每方呎約1,980元批出。

信置副主席黃永光稱，對香港前景充滿信心，項目位處大嶼山南部，鄰近長沙海灘，為集團的土地儲備增添了一幅上佳的地皮，計劃興建具可持續發展元素的低密度豪華度假式住宅項目。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，今次批出的大嶼山住宅地價較其估算為低，發展商避險情緒仍然較強，預計將來實用呎價約1.3萬元已可獲得利潤，即使看得更加保守，落成後呎價跌至約1.1萬元亦能夠出貨。他指，現時新盤庫存量較多，相信有關單位量要跌至一萬伙以下，發展商才會較進取地吸納地皮，當息口走勢明朗化後，亦會增加投地意欲，惟出價料仍會保守。

今年賣地收入縮53% 此外，隨着大嶼山地皮於昨日批出，今年政府賣地亦曲終人散，全年多達3幅官地流標，最終僅批出5幅地皮，總地價僅逾134.41億元，按年大減約53.2%，為政府主動出售土地以來的14年最少。

信置4個月連奪3幅住宅地