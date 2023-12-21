簡訊一覽
●普拉達(01913)公布，以現金代價4.25億美元（約33.15億港元），買入現時租用的美國紐約第五大道Prada店所處物業。據獨立專業房地產估值師於12月6日釐定，該物業的估值範圍3.84億至4.26億美元，集團已透過內部資源應付收購資金。
●中國電信(00728)截至今年11月止移動用戶4.07億戶，11月淨增用戶59萬戶；首11個月累計淨增用戶1,605萬戶，5G套餐淨增用戶4,667萬戶，固網寬頻用戶淨增用戶916萬戶，固定電話用戶累計淨減362萬戶。
●中煙國際(06055)預期截至今年底止錄得收入增幅不低於45%，純利增幅不低於50%，主要是受疫情影響延遲裝運的煙葉本年度陸續到港，且整體銷售單價按年提高，另捲煙出口業務錄得大幅度增長，以及巴西經營業務的收入及毛利錄得較大幅度增長。
●保誠(02378)公布，持股五成的合營公司中信保誠人壽保險，已獲准增加註冊資本25億元（人民幣‧下同），保誠將以現金出資12.5億元。完成後，中信保誠人壽的核心及綜合償付能力充足率料將分別為121%及215%，遠高於監管要求。
●嘉里物流(00636)宣布，以2,737萬元人民幣，向控股股東順豐控股收購從事多式聯運代理及國際貨運代理業務的阿拉山口國際快鐵70%股權。
●歐康維視生物(01477)宣布，用於治療糖尿病性黃斑水腫（DME）的OT-703（ILUVIEN®，氟輕鬆玻璃體植入劑），最近已獲得香港藥劑業及毒藥管理局的批准，在香港註冊為醫藥產品。公司於2021年4月就自Alimera獲得ILUVIEN®在大中華區、南韓及東南亞11個國家的獨家開發及商業化許可權利訂立獨家許可協議。
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