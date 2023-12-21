英通脹降至3.9% 樓價跌幅擴大

英國通脹放緩速度快過預期，當地國家統計局（ONS）公布，11月消費物價指數（CPI）按年升3.9%，較10月的4.6%顯著回落，也低於市場預期的4.4%；扣除食物和能源價格後的核心CPI在11月按年升5.1%，同樣低於10月的5.7%和市場預期的5.6%。英鎊匯價也隨之下跌近0.78%，兌美元報1.263，兌港元為9.8612。

PIMCO：硬着陸風險高 全球大型資產管理公司品浩（PIMCO）首席投資總監Daniel Ivascyn說：「英國潛在經濟硬着陸的風險高」。他指，公司較平常押注更多於英國政府債券孳息率下跌，主要因為明年英國經濟嚴重下跌的機會高，且相對美國，英國經濟規模較小，英倫銀行或要較美國更快減息去谷經濟，而同樣情況也可能發生在歐洲。

英財相侯俊偉則對通脹放緩表示仍不能鬆懈，因「通脹永不會直線下行」，而且「不少家庭仍受高物價之苦，故政策會首要幫助緩解生活成本壓力問題」。

另外，統計局昨亦公布樓價指數，顯示10月全英平均樓價為28.8萬英鎊（約284.41萬港元），按年跌1.2%，跌幅較9月的0.6%擴大。倫敦仍是英國樓價最貴地區，10月住宅平均價為51.6萬英鎊（約509.57萬港元），跌3.6%。

綜合市場分析指，官方樓價指數以土地註冊署數據為準，時間或有滯後，未必能完全反映現況。而且10月跌幅也較市場極端預期的跌10%來得小，在供應仍然追不上需求的前提下，明年樓市仍一片光明，只是冬季為傳統樓市淡季，未來幾個月數字仍有機會向下。

德消費者景氣反彈 另邊廂，德國公布Gfk消費者景氣指數，明年1月數字為負25.1點，按月反彈2.5點，主要因12月人們對收入預期上升。此外，歐洲央行公布10月的經常帳盈餘為340億歐元，按月升30億歐元。歐元匯價昨跌約0.26%，兌1.0953美元，或兌8.5507港元。