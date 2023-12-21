安盛展望全球經濟明年放緩 僅升2.8%

安盛投資管理2024年展望報告指，明年全球經濟將以增長放緩為主軸，核心情景是增長放緩、通脹回落，而利率寬鬆程度有限，料全年經濟增幅為2.8%，低於今年估計的3%。

該機構稱，從多方面看，明年標誌着經濟復甦，包括由疫情打擊和其後的通脹急升恢復過來，相信不會看到周期末段的市場崩盤，而是周期中段的政策放寬，這最終將帶動2025年經濟再度提速，預測環球增長可達3%。

展望環球投資策略，安盛的建議是「適度增長，適度回報」，預期主要央行表示利率「長期高企」的說法將主導市場，在有證據顯示勞動市場壓力緩和前，減息空間有限；債券收益率在今年底達到多年高位，當中蘊藏着巨大資本收益潛力；企業債券回報應可受惠利率前景好轉，投資級別債券的收益率尤其吸引；如利率和債券收益率下跌，且增長持續，投資者或可看到股市維持正面動力；風險溢價令債券受到青睞；股票表現相對欠佳。

解決內房問題需時 關於中國的展望，安盛料內地擺脫新冠疫情干擾，但仍受影響；刺激措施稍為延遲，但仍具有實際作用，可為經濟帶來支持；預期明年經濟增長降低至4.5%，2025年更將放緩至4.2%；經濟前景取決於中央政府的未來取向。

在消費及房地產市場方面，該機構認為，解決內地房地產業的結構問題將需要漫長過程，現在只是剛剛開始，料中央將在未來兩年採取充分措施，支持房屋市場的需求，紓緩家庭憂慮；服務業和勞動市場復甦，應可加強明年的消費信心。另預期明年內地消費物價指數（CPI）平均升幅為1.1%，2025年則達2%。出口方面，宜留意明年美國總統大選可能迅速改變近期亞太經濟合作組織會議的回暖趨勢。

亞洲GDP增速望加快 其他地區方面，安盛料亞洲是唯一可望在明年增長加快的地區。在亞洲市場，印度和印尼的增長預期可在今年保持出色表現，其他較小型經濟體的活動亦應會回升，預期2025年亞洲國內生產總值（GDP）增長仍會低於金融危機後至疫情前的平均值。