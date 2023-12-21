高盛估聯儲來年減息5次 道指低開

道指年內走勢反覆

正當美國聯儲局官員對於明年是否減息互打嘴巴，市場觀望周五出爐的11月份美國個人消費開支（PCE）物價指數，美股周三早段高位整固，連日破頂的道指曾跌97點，報37,460點；標指曾跌11點，報4,756點；以科技股為主的納指曾跌30點，報14,972點。

美成屋銷售回升 勝預期 上月美國按息見頂回落，11月成屋銷售按月回升0.8%，以年計率382萬間，勝預期。12月諮商會消費信心指數續升9.7點，錄110.7點，遠勝預期。

一直比同行看好美國經濟的高盛首席經濟學家哈哲思發表報告，預計聯儲局明年減息5次，首次最快3月來臨，其後5月和6月都會減，這3次議息會議均減0.25厘，下半年還會減兩次。

他指，全球通脹將持續大幅降溫，11月份美國消費物價指數（CPI）和生產物價指數（PPI）數據顯示，撇除食品及能源的核心CPI最快2月回到2.5%，5月再降至2.1%，理據是住房通脹放緩。

不過，基於對美國經濟樂觀，如明年增長料有2%，加上失業率明年第四季仍有望降至3.6%，他估計，聯儲局會放慢減息速度，2025年只會減息3次，同年9月聯邦基金利率將跌到3.25至3.5厘。然而，穩健的經濟增長、急劇下降的通脹、寬鬆的貨幣政策和較低的長期利率，將共同利好風險資產，因此股票和信貸策略師都大幅上調回報預期。

滙豐睇好美國印度股市 滙豐環球私銀及財管亞洲區首席投資總監范卓雲比高盛略為保守，預期聯儲局明年6月才掉頭減息，未來兩年共減6次，每次0.25厘，又認為美國經濟軟着陸、企業盈利回升及亞洲經濟穩健增長，將改善全球風險胃納、股市和債市前景，其中股市最看好美股，亞洲則青睞印度、印尼與南韓，但重申對中港股市「中性」。

通用磨坊下調收入指引 擁有灣仔碼頭、Häagen-Dazs等品牌的通用磨坊（General Mills）透過加價谷銷售額的伎倆失靈。11月26日止第二財季，該企收入按年倒退1.55%至51.39億美元，主要是銷量把增長拖低4個百分點，加價或銷售組合的正面影響僅3個百分點。

該企指上財季銷量復甦遜預期，消費市道仍有挑戰，基於降低對明年5月底止本財年銷量預估，把全年內生收入增長指引削至「持平至跌1%」，經調整每股盈利增長指引亦改為「4至5%」。即使公司上財季經調整純利按年增9.61%，維持派息指引且上調回購指引，股價早段照跌4.21%。