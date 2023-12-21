聯邦快遞績弱 再削收入預測

擬額外斥78億回購 股價早段仍挫12% 國際物流業向被視為全球經濟的寒暑表，在美國上市的行業巨企聯邦快遞（FedEx Corp.）公布，上季業績表現差過市場預期，同時向下修訂全年收入預測，股價周三早段曾跌12.12%。該企擬於2024財年額外動用10億美元（約78億港元）回購股份，截至11月底止手頭現金67億美元。

上季多賺14% 營收連跌5季 聯邦快遞公布截至今年11月底的第二財季業績，期內純利按年升14.21%至9億美元，經調整每股盈利3.99美元，遜市場預期的4.18美元；收入221.65億美元，按年跌2.84%，亦差過市場預期。公司調低2024財年收入預測，料將出現低個位數的按年跌幅，遜於之前預測的「近乎持平」，並料全年經調整每股盈利介乎17至18.5美元，乃連續第二季調低收入預測，某程度反映貨運需求弱，行業經營景氣褪色。

事實上，物流業為串連上下游產業運作的關鍵，故能反映全球景氣的活躍程度。由於全球面臨高息與高通脹影響，消費者與投資者皆削減開支，即使歐美進入年底的消費旺季，貨運需求按年明顯減少，聯邦快遞營收已連續5季倒退。分析指該企空運部門仍受累運能過剩，主要是航空公司已恢復國際航線，加劇競爭，且亞洲市場需求仍停滯；貨運方面，該企也受到貨運需求下降和運價下跌的影響。

不過，受惠「DRIVE」計劃節流有成，聯邦快遞第二季營業利益率達6.4%，按年增加1.1個百分點，連續兩季錄得改善。儘管季度收入下降，貨運業務的營業收入仍有增長，主要受惠較高的收益率及增效推動，但部分被較低的運量所抵銷。

物流需求減 短期難轉勢 該企行政總裁Raj Subramaniam表示，相信消費者在實體商品或服務體驗等方面的支出模式，基本上已恢復到疫情前的水平，但全球工業生產疲軟，加上對經濟疲弱的悲觀看法，促使企業囤積過多商品，貨運需求因此遭受打擊，更直言「在本會計年度剩餘時間內，我們不認為這種趨勢會出現改善。」

公司執行副總裁Brie Carere稱，今年假期物流季的需求趨勢「和去年相當類似」且「符合公司預期」，惟市場擔心，食品雜貨等基本商品漲價，恐會影響假期禮物的需求。

作為全球第二大經濟體的中國，快遞業景氣也明顯遜色。內媒報道，今年快遞公司在雙11旺季一反常態，順豐11月單票價格按月下跌，圓通、申通、韻達單票價格按月小幅增長，但按年錄得跌幅，旺季如是，非旺季情況恐怕更淡。

聯邦快遞季度業績摘要 聯邦快遞股價走勢