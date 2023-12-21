絲絲講場：瑞幸「打假」唔成 遭索賠22億

內地大型連鎖咖啡店瑞幸咖啡喺泰國遭遇連環不幸，疑似被人侵權之後告唔入不特止，仲要被「反咬」，可能要賠100億泰銖，即係超過22億港元，可見呢個世界真係一山還有一山高！

絲絲今個月初都同大家報道過，瑞幸喺泰國控告泰國皇家50R集團（50R Group）侵犯商標版權敗訴。瑞幸都未上訴，點知對方動作快過你率先入稟法院，要求瑞幸咖啡賠償經濟損失總額100億泰銖，據講法院已受理呢單案。瑞幸咖啡官方就話啦，關於被索償問題仲有待核實。

泰國瑞幸後台實力強大 疑似抄襲嘅一方索償嘅理據係乜呢？根據入稟狀，50R集團早喺2020年就已經向泰國商務部註冊「Luckin Coffee」（瑞幸）商標，並獲准使用有關商標經營銷售茶、咖啡等飲料嘅咖啡店業務。後來就發展成瑞幸告50R集團侵權嘅官司，喺法庭仍未作出最終判決時，中國瑞幸已多次強迫50R集團停止使用有關商標，並且多次強制扣押集團財產，令呢間泰國企業受到嚴重經濟損失，仲要花大量費用去打官司，所以先要求對方賠償。

睇番呢啲「泰國瑞幸店」，無論裝修、設計都同中國瑞幸好似，只係商標個鹿頭標誌一個向左、一個向右。絲絲覺得瑞幸呢次失敗，一來因為唔係自己地頭、唔理解泰國文化，二來都應驗咗嗰句「朝中有人好做官」，因為50R集團有泰國皇室及軍方政府背景，後台勁到爆呀。

余絲韻