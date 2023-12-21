阿信屋母企半年賺33萬插99%

盈利大幅倒退，公司歸咎於香港疫後復常，但營商環境並未隨新冠疫情完結出現強勁反彈，零售業面臨挑戰。本地居民外遊人次激增，市面人流減少，晚上時分及節假日期間更為明顯。另一方面，訪港旅客人流卻不似預期。同時，本港股市以及樓市都出現調整，加上港元利率於今年間數度加息，消費意欲明顯降低；市民生活復常對糧油及急凍食品的需求大跌。

管理層：目前非擴充時機 期內，收益按年減少15.5%，至7.5億元；零售業務分部毛利率按年升3.6個百分點至41.2%，因毛利率較低的急凍食品、米糧及蛋類的需求顯著下降。

另外，期內公司關閉5間分店，並另覓舖位新開7間分店。截至10月底，共經營168間分店。展望未來，管理層認為目前市場風險較大，並非進行業務擴充的良機，故現時未有大型的投資計劃。