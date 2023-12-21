上商料港銀最快2025年減P息

市場預期美國聯儲局明年開展減息周期。上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，受傳統季節性因素影響，農曆新年前港元一個月拆息（HIBOR）可能重上5.8厘水平，之後港元拆息整體會跟隨美息回落，年底或低見3.5至4厘水平。港元最優惠利率（P）方面，他預期，P息調整會明顯落後美國，料P息最快2025年才會下調，或先減0.125厘。

林指，參考過往經驗，明年港元拆息仍處於偏高水平，與P息差距不足兩厘，故未到銀行「減P門檻」。被問及明年會否出現存息率先下調的「非對稱減息」時，他稱相關做法早已被外界詬病，相信市場不會出現此情況。不過，港元定期存息或在農曆新年後下調，年底前3個月內的短期港元定存或僅見3.5厘，料低於拆息水平。

料美匯指數回落 人幣彈 他坦言，P息高企對本地樓市非利好因素，但建築成本高企，相信地產商為保盈利不會平賣，加上銀行貸款意願偏強，認為樓市仍在調整當中，除非整體經濟持續向好，否則明年樓價或要再跌5%。

中國經濟方面，林預期內地明年經濟增速將減慢至4.5%，今年為增長5.2%。考慮到來年資金需求，料中國人民銀行或於明年梅花間竹地減息降準，有機會在首季及第三季減息合共25點子，第二及第四季降準合共50點子。

林又預計，若聯儲局明年中開始減息，美元下半年或會出現明顯沽壓，明年底美匯指數或處於97至98水平，從而利好其他非美元貨幣；加上中國的減息幅度低於美息，料可支持人民幣由現水平反彈，明年底有機會回升至6.95兌每美元。