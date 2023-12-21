分析：明年銀行中港房貸壞帳撥備增

內地房地產債務危機不斷發酵，近季已發展至需要內地銀行業更大的援手協助疏導風險，變相加大銀行業的包袱，增加營運風險，有從事內地房地產貸款業務的香港銀行亦自然受累，更何況香港樓市也在跌跌不休。外媒分析隊伍發表的中資銀行及香港銀行2024年展望就預計，明年銀行有關兩地房地產貸款的壞帳準備提撥都會增多。

分析又提到，隨着內地當局將保障性住宅建設作為其房地產行業改革的一部分加以推進，中資銀行面臨的風險可能會上升。按照其下行情景，明年其涵蓋的11家銀行，可能需要為新增房地產不良貸款追加890億美元的撥備，而抵押貸款不良貸款率每上升10點子，這些銀行的貸款減損支出就可能增加42億美元。

至於房地產合約銷售，繼今年大幅下滑後，明年可能繼續難有起色。根據外媒的情景分析，明年這些銀行的房地產貸款可能增加5%，而整體貸款規模可能會達到雙位數的增幅；貸款總額中房地產貸款的佔比可能為4.3%，而今年上半年為4.6%；並料銀行可能會拒絕向更多地產商授予信貸額度。