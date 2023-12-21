港成中東企理想上市地

具亞洲聯繫等有利條件 中港機構年內與中東國家密密簽訂投資或合作協議，吸金機遇早已不言而喻，尤其是近年來自海灣合作委員會（GCC）地區的阿聯酋和沙特的證券交易所首次公開招股（IPO）項目價量齊升，足以印證貿發局在報告提及目前很多阿聯酋和沙特企業正積極尋找新市場機遇的說法。

對阿聯酋和沙特的企業而言，透過股市網羅資金，可望實現全球拓展計劃，與中東地區推動經濟多元化，致力擺脫對石油和天然氣資源的依賴；另方面，尋求海外上市不但能為其海外業務融資，也有效提高國際認可。若選擇來港掛牌，資本發揮空間或更大。貿發局指，阿聯酋及沙特阿拉伯大部分受訪企業認為，香港在確保資金來源、與特別是內地的亞洲多國之間緊密聯繫，以及獲得更多國際認可這3方面具有利條件，是中東企業的首選。

是次研究在今年6至10月進行，發現中東的能源及再生能源、醫療保健及高科技產業、基建以及金融業最能受惠於香港上市。貿發局研究總監范婉兒指，香港市場擁有多元化的國際機構投資者基礎，對希望拓展亞洲區內業務的中東企業大有裨益，特別是不少投資者已對泛亞洲和內地市場湧現的機會有深入了解。調查又指，增強維持與中東國家的聯繫，特別是在政府和監管層面，對於提升香港作為中東企業理想上市地點至關重要。

多位專家也強調，中東企業在港上市能享有獨特優勢，包括香港地理位置優越，聯通亞洲主要市場，尤其是內地及東盟，對阿聯酋及沙特獨具吸引力；同時可享有完善的網絡和穩定的營商環境，並受惠香港的法治制度和充裕的優秀人才，從而提供高質素專業服務。除此之外，香港容許資本自由流通，及具備透明和穩定聯繫匯率制度；且香港健全法律制度，亦是中東企業格外重視的優勢。

大華削港今年經濟預測 然而，過去一年本港復甦不似預期，受賣地及印花稅收入偏低影響，本港的2023至24年度財政赤字又失預算，估計超過千億元。大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，今年10月施政報告發表的措施將令政府的經常性開支增加，更預期2024至2025年度預算案將維持擴張性，以刺激明年經濟復甦，而針對房屋、低生育率、人才及其他重振經濟的措施仍是政府的優先考慮。因此該行將香港今年經濟增長預測由4.2%向下修訂至3.5%，而明年增長2.5%的展望則維持不變。

由於外部需求疲弱，香港整體貨物出口今年第三季按年實質跌8.6%。香港出口信用保險局昨提醒出口商，指美國上月的感恩節（Thanksgiving）、「黑色星期五」及「網絡星期一」消費旺季的人均節日消費額依然遠低於疫情前水平，加上聖誕節後通常是買家付款困難的高峰期，出口商不能鬆懈，需時刻保持警覺，留意買家的信用風險及付款情況，審慎管理放帳風險。

近年中東地區IPO規模大增