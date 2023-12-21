阿里管理層重組 股價漲2.6%

吳泳銘擔任3項CEO職務 吳泳銘為阿里巴巴集團創始「十八羅漢」之一及合夥人，今年5月起出任淘天集團董事長，6月接任阿里雲智能CEO，至9月接手集團CEO，加上新職位，將一人同時擔任3項CEO職務。

阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信發表內部信指，吳泳銘接任集團CEO的3個月以來，全面推動管理團隊年輕化改革。今次人員調動，是為了推動集團的核心電商業務相關板塊，能高效戰略協同和高強度資源投入，並有助以技術創新引領淘天集團變革，及確保集團對核心戰略電商和雲，具統一指揮和高強度的持續投入。

設新公司管理非核心資產 為持續優化資本回報率，提升股東價值，阿里巴巴集團將設立一家新資產管理公司，管理公司非核心資產的營運，由同樣是集團創始「十八羅漢」之一的戴珊負責。蔡崇信指，在淘天集團全面回歸用戶、互聯網、萬能淘寶的進程中，戴氏已完成使命。

蔡氏指，籌備集團資產管理公司是阿里變革後新的業務職能，需要開拓精神和極強的組織架構能力，而戴珊在新崗位將充分發揮她的專長，為公司繼續創造價值。

他又稱，在全新的時代，需要全新的戰略和組織體系變革，相信今次改革後，阿里會與以往的改革一樣，「完成蛻變」。

值得留意是，在宣布人員變動後，有內媒指吳泳銘已作出一系列資本規劃，在穩定盈利前提下，包括考慮出售零售業務盒馬、外賣平台將有新的資本動作、考慮將影片平台優酷併入阿里影業，惟公司火速闢謠，阿里大文娛、盒馬及餓了麼均指消息不實。