強積金年內人均回報逾五千元

強積金顧問機構GUM表示，截至12月15日，12月上半月強積金綜合指數升1%，全年升2.3%，即全港強積金成員人均賺2,369元，今年以來累計賺5,329元，估計全年仍可賺逾5,000元。換言之，今年強積金回報可望成功收復失地。

GUM策略及分析師雲天輝指出，隨着市場預期美國加息周期漸入尾聲，市場開始為各類資產重新進行定價，明年上半年有望股債雙贏，預料混合資產基金有較好回報。

恒指彈 北水掟貨110億 回說昨日港股市況，恒生指數連跌兩日後回升，昨日一度抽高236點，惟受制20天線（現處16,754點），全日波幅191點，收報16,613點，升108點，成交按日增17.51%至901.26億元，「北水」趁好市沽貨，轉淨賣出110.38億元，為5個月以來最多。國企指數及科技指數分別升0.36%及0.51%。

信誠證券聯席董事張智威表示，港股近期表現差強人意，由年內低位僅反彈約600點。距離2024年只剩5個交易日，假期氣氛漸濃，在塘水滾塘魚下，大市維持上落市格局，恒指料在15,800至16,700點徘徊為主。

回顧今年首11個月，交易所買賣基金（ETF）成交額達2.62萬億元，創新紀錄；平均每日成交金額達到140億元，按年增長近20%。年內，共有16隻新ETF上市，包括亞太區首隻沙特阿拉伯ETF，帶動香港上市的交易所買賣產品（ETP）總數增至179隻。