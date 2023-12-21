內地貸息不變 人行放水 A股受壓
中國12月份貸款市場報價利率（LPR）保持不變，意味今年一年期和5年期以上LPR情況塵埃落定，分別在3.45厘和4.2厘企穩收爐。雖然後者已連續半年未調整，但一線城市住房按揭利率在近月先後調整下限，市場亦憧憬人民銀行或為明年貨幣寬鬆政策蓄力，卻始終未能扭轉滬深股市兩大指數周三再創逾一年新低的弱勢，同時房企能否跨越年關資金危機更存有不確定性。
事實上，為維護年末流動性合理充裕，人行昨已開展2,850億元（人民幣‧下同）逆回購操作，包括1,340億元7天期和1,510億元14天期，共淨投放200億元，結束連續4個交易日淨回籠；同日人行通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平台，發行50億元的6個月期中央銀行票據。
不過，在內地銀行普遍下調利率之際，近期有中小型內銀據報逆勢調高存款利率，務求攬儲迎接年底借貸高峰，並密鑼緊鼓為明年「開門紅」開始營銷活動，甚至出現3年期和5年期存息倒掛的情況。反觀A股市況，滬深大市成交盡顯疲態，滬綜指及深成指均挫逾1%，收報2,902點及9,158點，不但以全日最低位收市，更分別創去年11月及2019年8月中以來收市新低。
萬科傳獲兩險企放生
人民幣匯價亦愈趨反覆，由官方開出的中間價昨報7.0966兌每美元，按日微升16點子，但在岸價高開逾百點子、一度升穿7.13關口後，升幅急速回吐，下午4時30分僅收升99點子至7.1336。
內地房企凜冬未過，歲末年關更需資金周轉。外媒指至少兩家有國資背景的中資保險公司與最高金融監管機構溝通後，同意對向其借款的萬科企業(02202)給予喘息空間，暫不對萬科非標準化債權資產行使回售權。
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