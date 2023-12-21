內地貸息不變 人行放水 A股受壓

中國12月份貸款市場報價利率（LPR）保持不變，意味今年一年期和5年期以上LPR情況塵埃落定，分別在3.45厘和4.2厘企穩收爐。雖然後者已連續半年未調整，但一線城市住房按揭利率在近月先後調整下限，市場亦憧憬人民銀行或為明年貨幣寬鬆政策蓄力，卻始終未能扭轉滬深股市兩大指數周三再創逾一年新低的弱勢，同時房企能否跨越年關資金危機更存有不確定性。

事實上，為維護年末流動性合理充裕，人行昨已開展2,850億元（人民幣‧下同）逆回購操作，包括1,340億元7天期和1,510億元14天期，共淨投放200億元，結束連續4個交易日淨回籠；同日人行通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平台，發行50億元的6個月期中央銀行票據。

不過，在內地銀行普遍下調利率之際，近期有中小型內銀據報逆勢調高存款利率，務求攬儲迎接年底借貸高峰，並密鑼緊鼓為明年「開門紅」開始營銷活動，甚至出現3年期和5年期存息倒掛的情況。反觀A股市況，滬深大市成交盡顯疲態，滬綜指及深成指均挫逾1%，收報2,902點及9,158點，不但以全日最低位收市，更分別創去年11月及2019年8月中以來收市新低。

萬科傳獲兩險企放生 人民幣匯價亦愈趨反覆，由官方開出的中間價昨報7.0966兌每美元，按日微升16點子，但在岸價高開逾百點子、一度升穿7.13關口後，升幅急速回吐，下午4時30分僅收升99點子至7.1336。