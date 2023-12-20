輪商精選：看好日圓升值 跟進10096
日本央行在今年最後一次政策會議上，維持超寬鬆貨幣政策不變，符合市場預期。日本央行未有改變政策指引，繼續承諾在必要時採取進一步貨幣寬鬆措施。
日央行將短期利率目標維持於負0.1厘，維持孳息率曲線控制（YCC）政策下，10年期國債孳息率目標在零水平及10年期債息一厘的參考上限。日央行聲明指，日本經濟及物價存在極高不確定性，惟料經濟持續溫和復甦，繼續以高於潛在增長率的速度增長。
日圓匯價於議息結果公布後應聲下跌，每百日圓兌港元由周二亞洲時段高位5.47算以上，一度跌至5.42算水平。
淡友留意10099
自推出外幣兌港元的權證以來，日圓兌港元（以每百日圓作基礎）的產品特別受投資者留意，部分輪證投資者開始利用日圓兌港元權證捕捉匯價上落。昨在日央行公布議息結果前後，均見資金進場部署。
外匯權證由於引伸波幅相對較低，以日圓兌港元的認購證及認沽證為例，其引伸波幅僅處於12%水平，故提供的槓桿效應相對吸引，如日圓兌港元認購證10096，行使價5.4元，屬輕微價內兼且年期達半年的條款，仍可提供接近12倍的實際槓桿。
至於看淡日圓有機會繼續回落的投資者，則可留意日圓兌港元認沽證10099，行使價5.3元，明年12月底到期的長身選擇，實際槓桿同樣有近12倍。
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