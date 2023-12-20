股市估市：港股交投淡 難脫上落市
近期多名美國聯儲局官員發表講話，嘗試冷卻市場熱炒明年減息的亢奮情緒，美股依然升勢未止，各大指數輪流破頂。日本央行12月議息會議未有提早管理市場預期，暫仍維持「鴿」派口風，但仍預計明年日本央行貨幣政策將會走向正常化，關注4月年度工資談判後的決策。
港股方面，基於內地經濟復甦前景不明朗，中港股市缺乏資金流入，年底成交料進一步減少，反彈動力欠奉，料恒生指數短期續於低位16,000至17,000點區間上落。
電能有望提高回報
蔚來(09866)本周獲阿布扎比政府加碼投資，帶動公司股價昨逆市做好。公司成功取得資金，有助紓緩資金壓力，利好短線股價表現，尤其是公司準備在明年推出大眾汽車品牌ALPS，預計事前研發及市場營銷開支將會加大。
不過，蔚來規模效應仍有待增強，尚未達至收支平衡，投資者更關心汽車銷量的增長趨勢，關乎到自身的經營現金流。預計需待出貨量加大，估值才有望獲重估。
個股方面，可留意電能實業(00006)。在憧憬美國明年減息，加上環球經濟放緩，高息公用股吸引力增強。電能逾四成盈利來自英國，英國天然氣暨電力市場管制局（Ofgem）最新文件顯示，潛在回報有望提升。
估值上，電能現價對應2024財年預測市帳率1.08倍，低於5年平均水平，股息率6.4厘，建議現水平收集，上望50元，支持位39元。
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