股市估市：港股交投淡 難脫上落市

近期多名美國聯儲局官員發表講話，嘗試冷卻市場熱炒明年減息的亢奮情緒，美股依然升勢未止，各大指數輪流破頂。日本央行12月議息會議未有提早管理市場預期，暫仍維持「鴿」派口風，但仍預計明年日本央行貨幣政策將會走向正常化，關注4月年度工資談判後的決策。

港股方面，基於內地經濟復甦前景不明朗，中港股市缺乏資金流入，年底成交料進一步減少，反彈動力欠奉，料恒生指數短期續於低位16,000至17,000點區間上落。

不過，蔚來規模效應仍有待增強，尚未達至收支平衡，投資者更關心汽車銷量的增長趨勢，關乎到自身的經營現金流。預計需待出貨量加大，估值才有望獲重估。

估值上，電能現價對應2024財年預測市帳率1.08倍，低於5年平均水平，股息率6.4厘，建議現水平收集，上望50元，支持位39元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）