宏觀剖析：英國幣策料轉鬆 債息勢回軟

目前對英國10年期國債在明年初策略上持較謹慎觀點，因為英倫銀行傾向偏「鷹」，但預期10年期英國國債價格在明年下半年強勁反彈，令英國10年期國債孳息率在明年第四季度跌至約3.25厘，遠低於遠期市場定價及共識。

英倫銀行上次加息已是8月3日，市場對該行的貨幣政策預期從那時開始與聯儲局及歐洲央行接軌（首先是排除再次加息，然後預期明年減息更多），但該行寬鬆貨幣政策預期仍相對落後，偏「鷹」預期或持續到明年，因英倫銀行需觀察額外財政措施的影響。

估明年8月啟動減息 秋季聲明中有關減稅規模和即時性、通過最低工資推升工資增長，以及在明年3月份的財政預算案中可能採取措施以在進入大選期間提高民眾實際可支配收入，都令市場難以在短期內為英倫銀行「鴿」派轉向定價。

現時預期英倫銀行明年8月首次減息0.25厘，全年減息一厘，而在2025年將減息2.75厘。選舉前的財政刺激措施，以及英倫銀行較大機會隨之而偏「鷹」的立場將延遲寬鬆貨幣政策周期，但選舉後必須的財政緊縮將令金融環境更具挑戰，屆時亦需要中性以下的政策利率。

此外，過去經驗顯示寬鬆周期早段對經濟影響或非常有限，促使寬鬆力度之後加速。另外，因為該行貨幣政策委員會被動地採取觀望態度，以及等待太久才滿意控制工資升幅成效，而令貨幣政策在明年後期對英國經濟有過度收緊的效果，因此需要在明年後期加快寬鬆政策力度。

10年期或跌至3.25厘 英國10年期債息目前約為3.69厘，相信現在的風險回報平衡或導致10年期債息在明年初溫和上揚。目前10年期債息已比英國政策利率低逾1.5厘，加上國債新增規模上升壓力下，或會限制10年期債息在第一次減息（可能是明年8月）臨近之前回落的可能性。

然而，隨着英倫銀行需要在明年下半年加快減息步伐，預計英國10年期債息屆時將會大幅下跌，到明年底將達3.25厘，但仍或比英國政策利率低約一厘。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪