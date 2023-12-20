恒地3.55億強拍奪何文田舊樓

該項目昨經由第一太平戴維斯推出強拍，物業地盤面積約4,882方呎，坐落於自由道的西南面，現為一幢10層高樓宇，於1958年落成。

恒地執行董事黃浩明指出，項目將提供中小型單位為主，並認為政府修訂強拍門檻有助舊區重建。據發展商年報資料，該地盤預計重建樓面面積約3.99萬方呎。

西半山一籃子傳獲1.5億洽 另方面，美聯旺舖營業董事陸澤森表示，市場有消息指，西半山干德道60號全幢及60B號2樓及車庫，以約1.55億元獲洽購至尾聲，有關交易將進入公司股份轉讓盡職審查階段。

其中，60號屬樓高5層住宅連車庫的全幢物業，總樓面面積約5,727方呎，連同60B號2樓樓面，整批項目面積共約6,977方呎，以市傳洽購價計，呎價約22,216元。據悉，該一籃子物業由寶輝投資及永光地產等共同持有，之前放售價約2.5億元。

陸續稱，恒地近年於西半山積極進行併購，其中鄰近的羅便臣道99至99C號單位，就曾以呎價約25,324至28,834元成交，料可連同上述項目合併發展。