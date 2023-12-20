新盤消息：薈鳴178呎起 主打一房

單幢設計 每層10伙

宏安地產執行董事程德韻表示，項目採單幢式設計，2至28樓為住宅樓層，每層設10個單位及兩部升降機。戶型分布上，開放式戶佔21伙，一房佔126伙，兩房有63伙，另有20伙屬特色單位。標準單位面積介乎200至375方呎，預計關鍵日期為2025年4月30日。宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟稱，樓盤的地下大堂入口及單位設計融入傳統東方建築元素。