產經

新盤消息：薈鳴178呎起 主打一房

程德韻（左）表示，薈鳴距離黃大仙港鐵站約4分鐘步程。 程德韻（左）表示，薈鳴距離黃大仙港鐵站約4分鐘步程。
程德韻（左）表示，薈鳴距離黃大仙港鐵站約4分鐘步程。
九龍新盤備戰，宏安地產(01243)發展的黃大仙薈鳴，擬短期內上陣，昨日首度披露單位戶型分布及面積。項目提供230伙，主打的一房戶佔逾54%，最細特色戶實用面積178方呎，細絕同區一手住宅條例生效後的私樓單位。
單幢設計 每層10伙
宏安地產執行董事程德韻表示，項目採單幢式設計，2至28樓為住宅樓層，每層設10個單位及兩部升降機。戶型分布上，開放式戶佔21伙，一房佔126伙，兩房有63伙，另有20伙屬特色單位。標準單位面積介乎200至375方呎，預計關鍵日期為2025年4月30日。宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟稱，樓盤的地下大堂入口及單位設計融入傳統東方建築元素。
雲海別墅成交價5296萬
新盤市場錄得大額成交，新鴻基地產(00016)的馬鞍山雲海別墅，昨招標沽出Camellia Avenue 6號洋房，實用面積2,676方呎，成交價5,296.7萬元，呎價約19,793元。買家享有提前入住優惠，成交期720日。該盤10月至今已累售14座洋房，套現逾8.6億元。同系與港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，今日下午3時起展開第4輪銷售，價單形式出售291伙。
會德豐地產的啟德MONACO MARINE昨以1,065.7萬元售出1B座19樓F室兩房戶，實用面積435方呎，呎價約24,499元。香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)的大埔林海山城，以1,626.19萬元售出第1座3樓D室三房單位，呎價13,700元。
市區重建局積極出貨，與有利集團(00406)合作的旺角利‧晴灣23，昨上載價單5號，涉及兩伙由該局持有的兩房單位，安排周六起以先到先得形式發售。包括3樓B室，定價899.5萬元，呎價15,402元。
該局與恒地發展的長沙灣映築，昨修訂價單，為一伙兩房戶增加7%折扣。涉及單位為6樓E室，最新折實價861.28萬元，折實呎價約16,822元，為市建局持有該項目的最後一伙。
逸南累沽91戶套5億
港島現樓項目爭取曝光，恒基地產(00012)的鴨脷洲逸南累沽約91伙，套現逾5億元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝趁聖誕節將至，與其部門同事到上述樓盤的住客會所打卡留念。
韓家輝（右一）與部門同事到逸南會所預先慶祝聖誕節。韓家輝（右一）與部門同事到逸南會所預先慶祝聖誕節。
韓家輝（右一）與部門同事到逸南會所預先慶祝聖誕節。
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