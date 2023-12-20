綠表客放寬按揭前入市 青泰苑呎售$6186

美聯樊志聰表示，該屋苑樓齡已超過政府的擔保期，向來少有第二市場成交，而上述為G座中高層4室，實用面積約645方呎，屬遺產物業，早於2021年已叫價650萬元，買家見明年起延長同類物業高成數按揭年期，即親身趕至業主的將軍澳住所洽購單位，最終獲累減251萬元，以399萬元入市，樓價重返2014年水平。