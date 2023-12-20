綠表客放寬按揭前入市 青泰苑呎售$6186
未補價第二市場居屋價格尋底，有綠表客把握政府放寬相關物業按揭年期機會，洽購至深夜購入青衣青泰苑三房大單位，成交呎價約6,186元，屬項目逾9年新低。
美聯樊志聰表示，該屋苑樓齡已超過政府的擔保期，向來少有第二市場成交，而上述為G座中高層4室，實用面積約645方呎，屬遺產物業，早於2021年已叫價650萬元，買家見明年起延長同類物業高成數按揭年期，即親身趕至業主的將軍澳住所洽購單位，最終獲累減251萬元，以399萬元入市，樓價重返2014年水平。
富強苑劈110萬轉讓
市區居屋都擴大減幅。世紀21富山（香港）黃澤龍指，樂富富強苑D座高4室三房戶，實用面積約577方呎，放盤5個月，減110萬元，以480萬元獲綠表客承接，呎價約8,319元。
美聯林健偉稱，將軍澳居屋浩明苑A座高層7室，實用面積約443方呎，放盤約8個月，綠表客睇樓3次後議價16.2萬元，以298.8萬元成交，呎價約6,745元。
屯門已補價自由市場居屋兩房樓價，再次跌穿「3球」。置安居關伊諾表示，兆禧苑A座中層3室，實用面積約415方呎，曾叫價450萬元，累減151.7萬元，剛以298.3萬元售出，呎價約7,188元，同類型單位不足一個月賣平近7%。
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