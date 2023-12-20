新界上車盤大跌價

東堤灣畔568萬沽 花都廣場5年蝕18% 樓價持續回落，最影響民生的上車盤價格近期都顯著下挫。其中，東涌東堤灣畔兩房單位最新成交價跌至568.8萬元，為屋苑去年12月後首見低於「6球」買賣。粉嶺細價樓做價險守400萬元關口，花都廣場兩房戶約5年間帳面貶值約18%。

中原黃宏超表示，上述東堤灣畔1座中層B室，實用面積約547方呎，叫價615萬元放售，減價約7.5%後，獲同區上車客承接，呎價約10,399元，成交價屬屋苑近年低位。

北部都會區發展未能支持區內樓價。該行陳國輝指，花都廣場1座高層A室，實用面積約392方呎，原業主2018年以500萬元購入，叫價約430萬元已「蝕本」，再減20萬元，上車客以410萬元購入，呎價約10,459元，期內帳面虧損約90萬元。

第一城三房521萬易手 沙田第一城屬上車指標，高峰時兩房價超過600萬元，近日三房單位連錄「5字頭」成交。美聯黃錦瀚稱，該盤9座中高層A室，實用面積約451方呎，開價550萬元，剛以521萬元成交，呎價約11,552元。資料顯示，同座樓層相若同室單位，2020年期間登記成交價達728萬元，約3年樓價跌約28.4%。

半新盤繼續為「重災區」。該行汪子龍表示，大埔白石角嘉熙5座中層C室兩房戶，實用面積約458方呎，於上月底放售，減價70萬元，成交價680萬元，呎價約14,847元，單位約5年帳蝕209.9萬元，或貶值約23.6%。利嘉閣鍾景安指，荃灣映日灣3座高層G室兩房單位，累減至788萬元易手，呎價約17,319元，約4年帳面虧損67萬元。

MPR賣2800萬 料破底 此外，豪宅市況更為疲弱，美聯范浩軒表示，鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES低層C室，實用面積約1,353方呎，以約3,200萬元放盤，減至約2,800萬元獲同區用家承接，呎價約20,695元。上述成交料為項目二手做價新低，原業主於2014年3月購入，約9年帳面仍蝕約39.6萬元。

九龍站擎天半島連錄兩宗買家撻訂「縮沙」個案。市場消息透露，該盤5座中層單位，早前以1,860萬元售出，市傳新買家取消交易，現以1,900萬元重新放售。另同座極低層單位，上月曾售1,600萬元，市傳交易取消後，再以1,620萬元重新售出。

二手上車盤成交實錄