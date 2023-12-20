產經

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●國泰航空(00293)公布，11月載客人次按年增2.1倍，收入乘客千米數按年升148.2%；乘客運載率增加2.1個百分點至80.5%，而可用座位千米數增加1.41倍；首11個月載客人次按年增加7.09倍，可用座位千米上升3.93倍，而收入乘客千米數升4.99倍。貨運方面，11月運貨量按年增20.3%，運載率則下跌5.8個百分點至61.1%，可用貨物噸千米數按年增25.1%；首11個月載貨量按年增19.5%。
●華潤電力(00836)11月附屬電廠售電量按年增加13.9%，其中風電場售電量增42%，光伏電站售電量增170.1%；首11個月附屬電廠售電量按年增4.4%，其中風電場及光伏電站售電量分別增12.4%及106.8%。
●白雲山醫藥(00874)昨日舉行的會議，已審議並批准有關終止廣州醫藥建議分拆及建議廣州醫藥於全國中小企業股份轉讓系統（新三板）掛牌，並將根據未來資本市場環境及戰略發展需要，擇機尋支在北京證券交易所上市。
●上市前股東禁售期於12月12日屆滿的藥師幫(09885)，翌日即被復星醫藥(02196)在場內減持662萬股，平均價15.9907元，估計套現逾億元，持股量由8.64%降至7.61%；另藥師幫首席財務官陳飛在12月13日行使認購權，以每股3.1147元增持18萬股，同日以平均價每股20.4796元在場內減持18萬股，估計帳面獲利312萬元。該股獲利沽壓沉重，難怪其股價由12月12日收市價28.5元，跌至昨日低位見7.67元，累計跌幅達73.08%。
●聯交所表示，向華晨中國(01114)前執行董事錢祖明發出董事不適合性聲明，即錢氏不適合擔任華晨或其任何附屬公司的董事或高級管理階層職務。
●辰林教育(01593)截至今年8月底止賺3,367萬元（人民幣‧下同），較去年同期蝕3,798.5萬元由虧轉盈；每股盈利0.04元，不派息。
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