幣安趙長鵬涉洗錢 美判罰逾221億

美國商品期貨交易委員會（CFTC）指出，美國法院已批准對全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及其創始人趙長鵬的洗錢行為，處以數十億美元的罰款。具體是趙長鵬須支付1.5億美元（約11.7億港元），其中三分之一必須在周一起30天內支付；幣安須支付27億美元（約210億港元），當中不當交易收費及罰款各佔一半。

CFTC指出，幣安在趙長鵬指示下招攬美國客戶，包括量化交易公司，這些客戶直接在平台上進行數碼資產衍生商品交易，幣安還允許至少兩家主要經紀商開設不受幣安KYC程序約束的子帳戶，允許美國客戶在平台上直接交易，違反幣安自身的使用條款。當局又稱，幣安違反美國反洗錢法和制裁法，沒有報告與被美國歸為恐怖組織的主體進行超過10萬筆可疑交易。該交易所也沒有報告與專門出售兒童性虐待材料網站的交易，而且是勒索軟件收益的最大接收方之一。

CFTC斥明知故犯 CFTC批評，幣安在知悉美國監管規定的情況下「選擇忽視這些規定」，法官要求趙長鵬、幣安改進合規管控措施，並永久禁止進一步違規，幣安須建立一個公司治理結構，包括擁有獨立成員的董事會、合規委員會和審計委員會。上月雙方達成和解協議，包括對趙長鵬及幣安下達永久禁令、民事罰款及橫平救濟（Equitable relief）同意令。

法官還另外發布一項命令，要求幣安前合規長Samuel Lim支付150萬美元的民事罰款，指其協助並教唆幣安違規，並在美國境外進行故意逃避或企圖逃避美國法律的活動。

未與SEC達成和解 值得注意的是，儘管幣安和CFTC等機構達成和解協議，但與幣安和解的監管機構中，並未包含美國證券交易委員會（SEC）。SEC在月初向法院表示，計劃繼續推進對幣安的訴訟，並稱幣安和美國當局達成的和解協議，支持了SEC繼續針對該交易所的訴訟。

比特幣昨日曾報每枚43,060萬美元，以太幣報2,246美元。