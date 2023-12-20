房利美料美住宅銷售13載新低

房利美旗下經濟與戰略研究（ESR）部門估計，今年美國的房屋銷售會下跌15.6%至478.5萬間，其中成屋銷售僅佔410.4萬間，為2010年以來最低水平。不過，該機構預期明年房屋銷售將會緩慢反彈，料全年增幅約0.1%；而按揭貸款申請亦會持續復甦。

根據預測，美國的單戶住宅銷售可能會於本季度觸底，而由於近期按揭貸款利率回落，本季樓市或將開始「緩慢但有意義的復甦」。至於樓價方面，該機構估計今年樓價上升6.7%，明年上升2.8%。

房利美高級副總裁及首席經濟學家Doug Duncan表示：「聯儲局主席鮑威爾上周的言論以及最新的經濟預測摘要表明，局方對已經實現經濟軟着陸、通脹率持續回落至2%目標的信心增強。」不過，他仍然認為明年美國經濟會出現倒退，考慮到消費者開支相對於個人收入而言變得緊絀，以及限制性貨幣政策對經濟的持續影響，仍有理由擔心經濟可能會溫和下滑。

估來年衰退 2025始反彈 他估計，明年美國國內生產總值（GDP）將會收縮0.3%，並在2025年重拾1.7%的增長，此預測比聯儲局的預期悲觀得多。具體而言，Duncan料明年第二季開始經濟會出現一連兩季的收縮，符合經濟「技術性衰退」的定義；明年第四季起則會恢復增長。

通脹數據方面，他預期明年底消費物價指數（CPI）升幅將回落至2.1%，相當貼近2%的通脹目標；至於聯儲局更重視的通脹指標－－個人消費開支（PCE）物價指數的升幅更有望降至1.9%，即「超額完成」壓制通脹的目標。不過，撇除能源及食品後，核心PCE通脹率料仍會達到2.2%。