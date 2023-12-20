澳洲曾考慮本月再上調息率 澳元做好

澳洲央行公布12月貨幣政策會議紀要顯示，委員會曾考慮連續第二個月加息，但認為通脹方面有足夠的鼓舞人心的迹象，故需要暫停等待更多數據來支持加息決定，最終決定維持利率不變。澳元兌美元昨日曾升至0.6725，兌港元報5.2464。

料通脹後年底超標 12月議息會議紀錄指出，澳央行維持利率不變，是因為前月數據並未從根本上改變經濟前景，而且失業率上升速度有可能快於預期，顯示通脹率正朝着央行目標區間2至3%邁進，這種情況需要繼續保持下去，且海外通脹下降步伐正在加快，澳洲可能出現同樣的情況。

該央行又認為，通脹居高不下的風險可能會持續太長時間，與需求大幅放緩的風險相平衡；消費增長相當疲軟，許多家庭面臨着痛苦的財務緊縮，但本地需求仍高於供應，通脹高於其他幾個國家。對於是否需要進一步收緊政策，將取決於數據和不斷變化的風險。由於存在通脹回歸目標所需時間比預期更長的風險，同時又有總需求放緩速度快於預期的風險，預計到2025年底通脹率將高於目標，然後只會放緩到2至3%區間的頂部，而不是中位水平。

紐國消費營商信心升 鄰國新西蘭方面，新西蘭西太平洋銀行（Westpac Bank）調查顯示，當地今季Westpac消費信心指數急彈至近兩年高，由前值80.2，回升至88.9，為2021年首季以來最高，但仍遠低於其均值。期內，家庭對未來一年經濟活動前景由前值負29.8，改善至負17；對自己的財務狀況由前值負5.8，升至5.8。

澳新銀行集團（ANZ）則公布，新西蘭12月ANZ營商信心指數由前值30.8升至33.2，屬2015年3月以來最高；大部分指標均見上升，包括滯後指標。

此外，新西蘭統計局公布，當地11月商品出口貨值按年跌5.3%，至59.9億元紐元；商品進口貨值按年跌15%，報72.3億紐元；商品貿易逆差12.34億紐元，差過市場預期錄逆差12億紐元。值得留意的是，11月新西蘭對中國出口貨值按年跌9.7%，從中國進口貨值亦按年跌17%。