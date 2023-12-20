全球併購交易額減至21萬億 10年最少

隨着中美博弈，中國經濟增長放緩，全球貿易量減少的同時，併購交易額亦收縮。有外媒統計，今年全球併購交易額僅2.7萬億美元（約21萬億港元），創2013年以來新低，也是該年以來首次未能實現年度總額3萬億美元水平，意味賴以維生的投資銀行家，今年花紅「凍過水」！

過去中國企業四出在全球收購，經濟增長快速，在資本市場的融資需求龐大，支持着全球併購市場蓬勃發展，2021年達高峰，可其後逐年下跌。

投行花紅勁縮 恐裁員 外媒引述投資銀行家指，全球併購交易銳減，令銀行家花紅縮水，若明年行業景氣未改善，投行或須進一步裁員。摩根大通北美併購業務聯席主管Jay Hofmann更把目前情況與2001年互聯網泡沫爆破時相提並論。Hofman又稱，今年完成交易要難得多，大家找各種各樣不做交易的理由，至今情況尚未改變，市場在權衡交易時，對具有挑戰性的問題態度謹慎。

事實上，全球經濟前景不明，投資者將現金存放在銀行或買入流動性極高的美國債券，都能安穩坐收4至5厘利息下，市場對風險資產和資產管理的需求大減，企業在利息成本高企，以及全球監管趨嚴下，啟動新投資的態度慎審，融資需求下降。私募股權公司活躍度不高，也拖低併購交易量。

外媒數據顯示，收購公司今年的收購支出按年減少36%，原因包括大型交易難以獲取債務融資，以及即使給了很高的溢價，但仍與賣家談不攏價格。

今年全球併購的個別大刁，乃KKR & Co以超過200億美元收購意大利電訊的固網網絡、GTCR LLC斥資117億美元收購支付公司Worldpay的多數股權等，但更多交易處停滯不前或遇到猶豫不決的賣家。

報道引述Rothschild & Co英國聯席主管Majid Ishaq稱，一旦買賣雙方在估值方面意見相似，私募股權交易活動將顯著回升，這情況現在開始出現，估計還需約6個月。收購公司續尋找私有化機會，儘管公開市場估值已下降，但鑑於債務成本更昂貴，這些交易很難推動。

明年有望返疫前水平 近日亦有國際會計師行指，由於利率上升導致融資成本高企，減少企業獲得資本的機會並削減交易估價。另外，近年保護主義的興起加劇全球監管審查，尤其是敏感產業，包括科技、銀行等，且宏觀經濟挑戰持續存在，全球併購活動按年減少，估計截至12月11日，今年全球併購交易量按年跌約37%。惟該行預期，若明年息口向下，全球併購有望恢復至疫情前2019年水平，並料明年表現會較今年好，明年下半年中國併購表現有望迎來轉機。